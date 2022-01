FIFAワールドカップカタール2022・南米予選が27、28日に各地で行われた。

すでに本大会出場を決めたブラジル代表は3位のエクアドル代表と対戦。6分にカゼミーロのゴールで幸先よく先制するも、15分にはエクアドル、20分にはブラジルが1人ずつ退場者を出すと、25分にはGKアリソンにも退場が言い渡されるが、これはVARの末に取り消し。そして75分にエクアドルがついに同点に追いつくと、90+3分にはまたもアリソンにレッドカード&PKの判定が下るも、またしてもVARで取り消しとなり、荒れ模様となったゲームはドローに終わった。

ブラジルに続き本大会行きを決めているアルゼンチン代表は、敵地で隣国のチリと戦い、アンヘル・ディ・マリアの芸術的なミドルシュートで10分に先制。21分にはチリに同点を許すも、続く34分にはロドリゴ・デ・パウルのシュートからラウタロ・マルティネスが押し込んで再びリードを奪う。試合はこのまま終了し、チリにとってはホームで痛い黒星となった。

ウルグアイ代表は敵地でパラグアイ代表と対戦すると、50分にルイス・スアレスが左足ボレーで決勝ゴールを決めて、敵地で貴重な白星。コロンビア代表とペルー代表の対戦は、スコアレスで迎えた85分、アウェイのペルーがカウンターを仕掛けると、最後はエディソン・フローレスがゴールを陥れこれが決勝点に。劇的な勝ち点3を手にし、勝ち点を「20」に伸ばした。

予選の戦いも残るは3試合。2月1日に行われる次節は、ペルー対エクアドルの上位対決や、本大会出場圏外となっているコロンビア、チリの敵地での戦いなどに注目が集まる。

試合結果、順位表は以下の通り。

■W杯南米予選

▼27日開催

エクアドル 1-1 ブラジル

パラグアイ 0-1 ウルグアイ

チリ 1-2 アルゼンチン

▼28日開催

コロンビア 0-1 ペルー

ベネズエラ 4-1 ボリビア

■順位表

1位 ブラジル(勝ち点36)※1試合未消化

2位 アルゼンチン(勝ち点32)※1試合未消化

3位 エクアドル(勝ち点24)

4位 ペルー(勝ち点20)

=====W杯出場権獲得=====

5位 ウルグアイ(勝ち点19)

====大陸間プレーオフ進出====

6位 コロンビア(勝ち点17)

7位 チリ(勝ち点16)

8位 ボリビア(勝ち点15)

9位 パラグアイ(勝ち点13)

10位 ベネズエラ(勝ち点10)

■次戦対戦カード(1日予定)

ボリビア vs チリ

ウルグアイ vs ベネズエラ

アルゼンチン vs コロンビア

ブラジル vs パラグアイ

ペルー vs エクアドル