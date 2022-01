浅草東武ホテルで『ハローキティ』とカワイイを満喫！

東武ホテルマネジメントが運営する浅草東武ホテルにて、ハローキティ ルームに泊まる×ハローキティ コラボメニューを楽しむ、カワイイを満喫するスペシャルプランが登場した。

この度登場したのは、東京都23区唯一のハローキティ ルームと、ハローキティとコラボレーションしたカフェメニューをダブルで楽しめるプラン。

「ハローキティ ケーキ付アニバーサリー宿泊プラン」は、ハローキティ ルームで限定「ハローキティ ケーキ」を楽しむことができる夢のプラン! パティシエ手作りのケーキは、アニバーサリー宿泊プランでしか味わうことのできない特別な一品。プレートに好きなメッセージを添えて、キティと一緒に記念日をお祝いしよう♪

また、土日限定の「ハローキティ オリジナルカフェメニュー付宿泊プラン」では、レストランでハローキティ オリジナルカフェメニューの中から好きな1品を選択可能。コラボメニューを楽しんだ後は、ハローキティ ルームを満喫!

そのほか、浅草らしさとカワイイがあふれるハローキティ ルームを満喫できるプランが続々登場! 安心・安全なおこもりステイで、ここだけの特別な思い出作りを楽しもう♪

