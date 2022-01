SCANDAL・TOMOMI、リスナーがSCANDALを知ったきっかけに「KEYTALKにも感謝だね！」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。1月24日(月)の配信では、リスナーからの「SCANDALを知ったきっかけ」についてご紹介していきました。HARUNA:今回で99回目を迎えます! そして次回で記念すべき100回目となります! そんな100回目であるのと同時に、なんとその日はSCANDALのニューアルバム『MIRROR』のリリース日です!ダブルでお祝いする特番を1月26日(水)夜8時から生放送でTOKYO FMにてオンエアします。とにかくおめでたい!TOMOMI:ちょっとややこしいけど、生放送回で100回ってことじゃないよね?HARUNA:そうなんです。特番はあくまでもおめでたい特番で、1月31日配信分が100回目となります。メールでぜひ、生放送に参加してください!一同:お願いします!HARUNA:さて、今回もたくさんメールを読んでいきます!<リスナーからのメッセージ・RN.ぱやぱやさん>SCANDALの皆さん、こんばんは。初めてメールを送らせてもらいます。SCANDALさんを知ったのは、Fender公式YouTubeチャンネル「Start Your Journey!Season2」に、僕の好きなKEYTALKとコラボしている動画を見たときです。隣の女性はどのようなバンドの方なのだろうと思って調べてみると、SCANDALというバンドであることを知って、YouTubeで初めて「Tonight」と「eternal」のライブ映像を聴くと「こんなにかっこよくて可愛い女性のバンドいるの?」ってハマりまして、今はもう大ハマりしています。好きな曲は「winter story」「月」「最終兵器、君」です。今回メールを送らせていただいた理由ですが、つい先日彼女ができました。相手は大学の体育授業で一緒になった女の子で、連絡先を交換して話していると好きだと伝えられ、そのまま付き合うことになりました。僕はSCANDALさんを好きになってから、彼女が出来たら2人の特別な歌にしたいとずっと思っていました。本当にSCANDALさんのおかげだと思いました。ありがとうございます。これから彼女にもSCANDALを好きになってもらって、いつかライブに一緒に行きます!MAMI:うれしー!RINA:やばい!TOMOM:可愛すぎる!MAMI:記念日に記念日してくれた!HARUNA:その前にフェンダーのYouTube動画(Fender Music Japanの公式Youtubeにて、SCANDALがギター・ベースビギナーの方たちへお送りしている動画「Start Your Journey!」)がきっかけで知った人がいるんだよ!RINA:やばい!TOMOMI:KEYTALKにも感謝だね!RINA:そうやね!HARUNA:KEYTALKとは対バンもしたことがあるけど、初めて知ってくれたのが、フェンダーのYouTubeというのがありがたい。知ってもらえるきっかけがどこにあるかわからないね。TOMOMI:フェンダーも喜んでるよ。HARUNA:あれは、いいチャンネルですからね。MAMI:ありがとう!RINA:とにかくありがたいし、素敵な出会いだ。TOMOMI:そしてキュンとした。HARUNA:ぜひ、彼女さんにもSCANDALの曲を教えてあげてください!* * *SCANDALは1月26日(水)にニューアルバム「MIRROR」をリリースしました。アルバムの感想をぜひともお待ちしています。そして1月26日(水)にTOKYO FMで20時から「Catch up」の放送100回目& ニューアルバムリリースを記念した生放送特番「SCANDAL Catch up supported by 明治アポロ -ON AIR-」をお送りいたしました! お聴きいただいたみなさん、本当にありがとうございました。生放送後のアフタートークとアーカイブをAuDeeで配信中です。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056