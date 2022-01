景井ひな＆HKT48矢吹奈子 ドラマ『顔だけ先生』は「青春だった」

景井ひなが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。HKT48の矢吹奈子さんをゲストに迎え、共演したドラマ『顔だけ先生』撮影時の思い出を語りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! GIRLS LOCKS!」1月26日(水)放送分)『顔だけ先生』は、東海テレビ・フジテレビ系列にて2021年10月から12月にかけて放送されたドラマです。2人はクラスメイトの役を演じていました。撮影以来1ヵ月半ぶりの再会ということですが、やり取りはしていたということです。景井:『顔だけ先生』は、私にとっては地上波初ドラマで……奈子ちゃんはグループ関連では『マジすか学園0 木更津乱闘編』に出演していたけど、それ以外での本格的なドラマ出演は、私と一緒で初めてだったんだよね?矢吹:初めてだった!景井:どうだった?矢吹:学園ドラマだったっていうのもあって、「青春だったな~」って思う。景井:わかる! 毎朝学校に通ってる感があった!矢吹:そうそう! 最近お仕事で、毎日朝早く起きて……っていうのがあんまりなかったから、このドラマでいつも朝早く起きて現場に行く、っていうのが、学校に行ってたとき重なって……(笑)。景井:そうだよね! 多分、普通の学校よりももっと早い時間から行ってたよね?矢吹:うん、早かった! 帰りも出演者の方と一緒に電車に乗ったりして、楽しかったな~。景井:普通の登下校みたいでね。矢吹:友達と電車に乗るとか、あんまりしたことがなかったの。学校がバスだったり歩きだったりして電車に乗ることがなかったから、それも楽しかった!景井:そうなんだ! 良かった!景井:ドラマ中に大変だったことってある?矢吹:大変だったことかぁ……。景井:はたから見た感想だけど、ちょうど、HKT48のアルバム曲やライブとかでガッツリ被ってた時期……。矢吹:10話のときだね。自分のメイン回のとき!景井:あのときの奈子ちゃんが、すごく大変そうだった。ずっと「セリフ覚えなきゃ……。踊り覚えなきゃ……」ってフラフラしてるイメージだったから。すっごい大変そうだったなって。矢吹:そのときがいちばん大変だったのかな……? 踊りのほうは、8年やってきてるからそこまでの不安はなかったけど……長いセリフを覚えるのっていままでそんなになかったし、その時期はドラマのほうが大変だったかな? いろいろ被ってたけど、自分のセリフを覚えるのがすごい大変だったね。景井:セリフ量すごい多かったね!矢吹:そう! すごかったの! しかも、台本もらった次の日か次の次の日に、長いセリフのシーンの撮影があって。そのときはすごい緊張した……! でも、すごいいい経験になったな~って思います!このほかには、空き時間にしりとりで遊んでいたエピソードもありました。矢吹奈子さんは、1月27日(木)放送分にも登場。IZ*ONEのメンバーとして韓国で活動していた際のエピソードを語っています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★1/24(mon)-1/28(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★