和牛と2万9千円をかけてクイズに挑戦 14歳の理想のデートプランに歓声も

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。1月27日(木)は、『和牛クイズ Yes or モー!』と題してお届けしました。和牛に関する2択クイズに挑戦し、正解したら和牛セットと夢への応援資金2万9千円がゲットできるこの企画、挑戦するのは10代のリスナーです。この日のゲストは、虹のコンキスタドールの的場華鈴さんと大和明桜さんです。電話をつないだリスナーは、パーソナリティのこもり校長とゲストの2人に、和牛への思いと叶えたい夢を伝えクイズに挑戦しました。4人の挑戦者のなかから、夢を伝えた際にブースから歓声が上がった、14歳の男性リスナーとのやり取りを紹介します。『大好きな片思い中の先輩に、先輩が大好きな和牛をプレゼントしたいです!』的場:かわい~!こもり校長:先輩がマジで好きなんだね?リスナー:はい!ぺえ教頭:夢の応援資金2万9千円がもらえたら、何に使いたいの?リスナー:先輩をデートに誘って、そのときに使いたいです。的場・大和:キャー!こもり校長:最高だね。先輩は何歳上?リスナー:1コ上です。こもり校長:そうか~! じゃあ、夢のデートプランも教えてもらってもいい?リスナー:電車で片道2時間かけて駅のほうに行って、美味しいパンケーキ屋さんで一緒に食べて、映画を一緒に見て……。的場・大和・校長:うん!リスナー:そこで……いちゃいちゃしたいな、って(笑)。的場・大和:キャー!(笑)。こもり校長:いいね! このデートの最終目標はあるの?リスナー:最終目標ですか? やっぱり……いちゃいちゃすることですね。的場・大和・校長:いちゃいちゃ!こもり校長:いいね! いいよ! 俺はキミの夢を応援したい! (クイズに正解して応援資金を)何が何でもつかんでもらいたい!リスナー:はい!――問題:牛を育てる農家には、繫殖農家と肥育農家の2種類があります。繁殖農家は、産まれたばかりの子牛を10ヵ月まで育てます。その後、肥育農家が牛を育てるのですが、食肉として出荷するまで牛を育てる期間は、36ヵ月である。Yes or モー!?リスナー:「モー」で!――正解は「モー(NO)」(肥育農家が子牛を購入し食肉として出荷するまでの期間は約20ヵ月)こもり校長:よっしゃー! 和牛セットと2万9千円ゲット! おめでとう!的場・大和:おめでとう!こもり校長:先輩に和牛セットをプレゼントするんだよな? 先輩は和牛好きなの?リスナー:めちゃくちゃ好きだと思います!こもり校長:そして、2万9千円もゲットできたから、デートも実現します!的場:もう、いちゃいちゃしてほしい!こもり校長:最後に聞きたいんだけど……このデートの最後の目標は何?リスナー:いちゃいちゃすることです!的場・大和:キャー!(笑)。こもり校長:正解おめでとう!――このほかには……・「野菜も魚介も苦手で肉食」という16歳の女性リスナーは、応援資金で「ビジュアル系バンドで活動するためのメイク道具を買いたい」とクイズに挑戦。見事に正解しました。・「親に“舌がお子ちゃまだからまだダメ”と、和牛を食べさせてもらえない」という17歳の男性リスナーは、応援資金で「GoPro(アクションカメラ)を買って、自転車で日本一周したい!」とクイズに挑戦。見事に正解しました。・「忙しい両親に和牛をプレゼントしたい」という17歳の女性リスナーは、「将来美容関係の仕事につくための勉強道具を買いたい」とクイズに挑戦。見事に正解しました。また、畜産を学習している高校生が登場し、それぞれのクイズに対して解説をおこないました。虹のコンキスタドールの的場華鈴さん、大和明桜さんは、同番組で毎週木曜日の23時から放送されているコーナー「農業部」にレギュラー出演中。農業体験レポートや農業あるあるを紹介しています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★1/24(mon)-1/28(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★