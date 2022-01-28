NISHINOMIYA, JAPAN - SEPTEMBER 05: Players of Japan line up for national anthemin the super round game between Japan v Cuba during the 2015 WBSC U-18 Baseball World Cup at the Koshien Stadium on September 5, 2015 in Nishinomiya, Japan. (Photo by Koji Watanabe - SAMURAI JAPAN/SAMURAI JAPAN via Getty Images)

　第94回選抜高等学校野球大会が2022年（令和4年）3月18日から13日間、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で行われる。各地区代表計32校（21世紀枠含む）が出場し、春・王者をかけて熱戦を繰り広げる。

 

 

　出場校は、一般選考28校、明治神宮枠1校、21世紀枠3校。選考委員会は、2022年1月28日、組み合わせ抽選会は、3月4日に行われる。

大会詳細

〇大会日程

令和3年3月18日(金）から30日（水）までの13日間

※雨天順延。準々決勝翌日と準決勝翌日の休養日2日を含む

 

〇会場

阪神甲子園球場

 

〇出場校選考委員会

令和4年1月28日(金)

 

〇組み合わせ抽選会

令和4年3月4日(金)

 

〇出場校数

32校

＜内訳＞

・一般選考（28校）、明治神宮枠（1校）

北海道

1

東北

2

関東（4）・東京（1）

6

東海

2

北信越

2

近畿

6+1

中国（2）・四国（2）

5

九州

4

※関東・東京、中国・四国の（）内は各地区出場校数で、残り1校は両地区を比較した上で振り当てられる。

 

・21世紀枠（3校）

出場校一覧

北海道地区（1）

●クラーク記念国際（北海道）

 

東北地区（2）

●花巻東（岩手）

●聖光学院（福島）

関東・東京地区（6）

●明秀日立（茨城）

●山梨学院（山梨）

●木更津総合（千葉）

●浦和学院（埼玉）

●國學院久我山（東京）

●二松學舍大附（東京）

 

東海地区（2）

●日大三島（静岡）

●大垣日大（岐阜）

 

北信越（2）

●敦賀気比（福井）

●星稜（石川）

 

近畿地区（6＋1）

●大阪桐蔭（大阪）

●和歌山東（和歌山）

●天理（奈良）

●金光大阪（大阪）

●京都国際（京都）

●市立和歌山（和歌山）

●東洋大姫路（兵庫）

 

中国・四国地区（5）

●広陵（広島）

●広島商（広島）

●高知（高知）

●鳴門（徳島）

●倉敷工（岡山）

 

九州地区（4）

●九州国際大付（福岡）

●大島（鹿児島）

●有田工（佐賀）

●長崎日大（長崎）

 

21世紀枠（3）

●只見（福島）

●丹生（福井）

●大分舞鶴（大分）

補欠校一覧

北海道地区（2）

●旭川実業（北海道）

●東海札幌（北海道）

 

東北地区（2）

●八戸工大一（青森）

●青森山田（青森）

関東・東京地区（2・2）

●東海大相模（神奈川）

●桐生第一（群馬）

 

●関東一（東京）

●日大三（東京）

 

東海地区（2）

●聖隷クリストファー（静岡）

●至学館（愛知）

 

北信越（2）

●小松大谷（石川）

●富山商（富山）

 

近畿地区（2）

●近江（滋賀）

●八幡商（滋賀）

 

中国・四国地区（2・2）

●岡山学芸館（岡山）

●下関国際（山口）

 

●明徳義塾（高知）

●徳島商（徳島）

 

九州地区（2）

●興南（沖縄）

●海星（長崎）

 

21世紀枠（2）

●札幌国際情報（北海道）

●倉吉総合産（鳥取）