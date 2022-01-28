第94回選抜高等学校野球大会が2022年（令和4年）3月18日から13日間、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で行われる。各地区代表計32校（21世紀枠含む）が出場し、春・王者をかけて熱戦を繰り広げる。
出場校は、一般選考28校、明治神宮枠1校、21世紀枠3校。選考委員会は、2022年1月28日、組み合わせ抽選会は、3月4日に行われる。
大会詳細
〇大会日程
令和3年3月18日(金）から30日（水）までの13日間
※雨天順延。準々決勝翌日と準決勝翌日の休養日2日を含む
〇会場
阪神甲子園球場
〇出場校選考委員会
令和4年1月28日(金)
〇組み合わせ抽選会
令和4年3月4日(金)
〇出場校数
32校
＜内訳＞
・一般選考（28校）、明治神宮枠（1校）
北海道
1
東北
2
関東（4）・東京（1）
6
東海
2
北信越
2
近畿
6+1
中国（2）・四国（2）
5
九州
4
※関東・東京、中国・四国の（）内は各地区出場校数で、残り1校は両地区を比較した上で振り当てられる。
・21世紀枠（3校）
出場校一覧
北海道地区（1）
●クラーク記念国際（北海道）
東北地区（2）
●花巻東（岩手）
●聖光学院（福島）
関東・東京地区（6）
●明秀日立（茨城）
●山梨学院（山梨）
●木更津総合（千葉）
●浦和学院（埼玉）
●國學院久我山（東京）
●二松學舍大附（東京）
東海地区（2）
●日大三島（静岡）
●大垣日大（岐阜）
北信越（2）
●敦賀気比（福井）
●星稜（石川）
近畿地区（6＋1）
●大阪桐蔭（大阪）
●和歌山東（和歌山）
●天理（奈良）
●金光大阪（大阪）
●京都国際（京都）
●市立和歌山（和歌山）
●東洋大姫路（兵庫）
中国・四国地区（5）
●広陵（広島）
●広島商（広島）
●高知（高知）
●鳴門（徳島）
●倉敷工（岡山）
九州地区（4）
●九州国際大付（福岡）
●大島（鹿児島）
●有田工（佐賀）
●長崎日大（長崎）
21世紀枠（3）
●只見（福島）
●丹生（福井）
●大分舞鶴（大分）
補欠校一覧
北海道地区（2）
●旭川実業（北海道）
●東海札幌（北海道）
東北地区（2）
●八戸工大一（青森）
●青森山田（青森）
関東・東京地区（2・2）
●東海大相模（神奈川）
●桐生第一（群馬）
●関東一（東京）
●日大三（東京）
東海地区（2）
●聖隷クリストファー（静岡）
●至学館（愛知）
北信越（2）
●小松大谷（石川）
●富山商（富山）
近畿地区（2）
●近江（滋賀）
●八幡商（滋賀）
中国・四国地区（2・2）
●岡山学芸館（岡山）
●下関国際（山口）
●明徳義塾（高知）
●徳島商（徳島）
九州地区（2）
●興南（沖縄）
●海星（長崎）
21世紀枠（2）
●札幌国際情報（北海道）
●倉吉総合産（鳥取）