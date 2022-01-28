◆ 出場32チーム出揃う
3月18日（金）に開幕する『第94回選抜高校野球大会』。
その選考委員会が28日に行われ、今年の出場校・全32校が発表された。
まず決まったのが、高校野球における模範的な姿を実践している学校が選出される「21世紀枠」から。
今年は候補9校すべてが公立校という顔ぶれの中、吉報が届いたのは只見（福島）・丹生（福井）・大分舞鶴（大分）の3校。
いずれも初出場となるが、丹生は2019年の広島6位・玉村昇悟を輩出したことでも知られている。
一般選考では、まず大きな注目ポイントとなる「関東・東京」で明秀日立（茨城）・山梨学院（山梨）・木更津総合（千葉）・浦和学院（埼玉）・国学院久我山（東京）・二松学舎大付（東京）の6校が選出。
関東と東京による“最後の1枠”の争いは、東京の二松学舎大付に軍配。昨年のセンバツ王者・東海大相模は平均失点の多さなどがネックとなり、落選となった。
大阪桐蔭が昨秋の明治神宮大会を制したため、7校が出場できる「近畿」は大阪桐蔭（大阪）・和歌山東（和歌山）・天理（奈良）・金光大坂（大阪）・京都国際（京都）・市和歌山（和歌山）・東洋大姫路（兵庫）で決定。
近畿大会ベスト8からは、昨夏4強の近江（滋賀）が脱落となっている。
◆ 「第94回 春のセンバツ」出場校一覧
▼ 北海道 ＜1校＞
クラーク記念国際 ☆初出場
＝＝補欠校＝＝
旭川実
東海大札幌
▼ 東北 ＜2校＞
花巻東（岩手） ☆4年ぶり4回目
聖光学院（福島） ☆4年ぶり6回目
＝＝補欠校＝＝
八戸工大一（青森）
青森山田（青森）
▼ 関東・東京 ＜6校＞
明秀日立（茨城） ☆4年ぶり2回目
山梨学院（山梨） ☆2年ぶり5回目
木更津総合（千葉）☆6年ぶり4回目
浦和学院（埼玉） ☆7年ぶり11回目
国学院久我山（東京） ☆11年ぶり4回目
二松学舎大付（東京） ☆7年ぶり6回目
＝＝補欠校＝＝
東海大相模（神奈川）
桐生一（群馬）
関東一（東京）
日大三（東京）
▼ 東海 ＜2校＞
日大三島（静岡） ☆38年ぶり2回目
大垣日大（岐阜） ☆11年ぶり4回目
＝＝補欠校＝＝
聖隷クリストファー（静岡）
至学館（愛知）
▼ 北信越 ＜2校＞
敦賀気比（福井） ☆2年連続9回目
星稜（石川） ☆2年ぶり15回目
＝＝補欠校＝＝
小松大谷（石川）
富山商（富山）
▼ 近畿 ＜7校＞
大阪桐蔭（大阪） ☆3年連続13回目
和歌山東（和歌山） ☆初出場
天理（奈良） ☆3年連続26回目
金光大坂（大阪） ☆13年ぶり3回目
京都国際（京都） ☆2年連続2回目
市和歌山（和歌山） ☆2年連続8回目
東洋大姫路（兵庫） ☆14年ぶり8回目
＝＝補欠校＝＝
近江（滋賀）
八幡商（滋賀）
▼ 中国・四国 ＜5校＞
広陵（広島） ☆3年ぶり25回目
広島商（広島） ☆20年ぶり22回目
高知（高知） ☆4年ぶり19回目
鳴門（徳島） ☆9年ぶり9回目
倉敷工（岡山） ☆13年ぶり11回目
＝＝補欠校＝＝
岡山学芸館（岡山）
下関国際（山口）
明徳義塾（高知）
徳島商（徳島）
▼ 九州 ＜4校＞
九州国際大付（福岡） ☆11年ぶり3回目
大島（鹿児島） ☆8年ぶり2回目
有田工（佐賀） ☆初出場
長崎日大（長崎） ☆23年ぶり3回目
＝＝補欠校＝＝
興南（沖縄）
海星（長崎）
▼ 21世紀枠 ＜3校＞
只見（福島） ☆初出場
丹生（福井） ☆初出場
大分舞鶴（大分） ☆初出場
＝＝補欠校＝＝
札幌国際情報（北海道）
倉吉総合産業（鳥取）
◆ 第94回選抜高等学校野球大会
主催：毎日新聞社、日本高等学校野球連盟
＜日程＞
3月18日（金）～3月30日（水） ＝ 13日間
（雨天順延。準々決勝翌日と準決勝翌日の休養日2日を含む）
＜会場＞
阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）
＜出場校＞
32校
└ 一般選考 ＝ 28校
└ 21世紀枠 ＝ 3校
└ 神宮大会枠 ＝ 1校
▼ 選考委員会
1月28日（金）＝全出場校決定
▼ 組み合わせ抽選会
3月4日（金）