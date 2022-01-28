今年の春のセンバツは3月18日（金）に開幕 (C) Kyodo News

◆ 出場32チーム出揃う

　3月18日（金）に開幕する『第94回選抜高校野球大会』。

　その選考委員会が28日に行われ、今年の出場校・全32校が発表された。

　まず決まったのが、高校野球における模範的な姿を実践している学校が選出される「21世紀枠」から。

　今年は候補9校すべてが公立校という顔ぶれの中、吉報が届いたのは只見（福島）・丹生（福井）・大分舞鶴（大分）の3校。

　いずれも初出場となるが、丹生は2019年の広島6位・玉村昇悟を輩出したことでも知られている。

　一般選考では、まず大きな注目ポイントとなる「関東・東京」で明秀日立（茨城）・山梨学院（山梨）・木更津総合（千葉）・浦和学院（埼玉）・国学院久我山（東京）・二松学舎大付（東京）の6校が選出。

　関東と東京による“最後の1枠”の争いは、東京の二松学舎大付に軍配。昨年のセンバツ王者・東海大相模は平均失点の多さなどがネックとなり、落選となった。

　大阪桐蔭が昨秋の明治神宮大会を制したため、7校が出場できる「近畿」は大阪桐蔭（大阪）・和歌山東（和歌山）・天理（奈良）・金光大坂（大阪）・京都国際（京都）・市和歌山（和歌山）・東洋大姫路（兵庫）で決定。

　近畿大会ベスト8からは、昨夏4強の近江（滋賀）が脱落となっている。

◆ 「第94回 春のセンバツ」出場校一覧

▼ 北海道 ＜1校＞

クラーク記念国際　☆初出場

＝＝補欠校＝＝

旭川実

東海大札幌

▼ 東北 ＜2校＞

花巻東（岩手）　☆4年ぶり4回目

聖光学院（福島）　☆4年ぶり6回目

＝＝補欠校＝＝

八戸工大一（青森）

青森山田（青森）

▼ 関東・東京 ＜6校＞

明秀日立（茨城）　☆4年ぶり2回目

山梨学院（山梨）　☆2年ぶり5回目　

木更津総合（千葉）☆6年ぶり4回目

浦和学院（埼玉）　☆7年ぶり11回目

国学院久我山（東京）　☆11年ぶり4回目

二松学舎大付（東京）　☆7年ぶり6回目

＝＝補欠校＝＝

東海大相模（神奈川）

桐生一（群馬）

関東一（東京）

日大三（東京）

▼ 東海 ＜2校＞

日大三島（静岡）　☆38年ぶり2回目

大垣日大（岐阜）　☆11年ぶり4回目

＝＝補欠校＝＝

聖隷クリストファー（静岡）

至学館（愛知）

▼ 北信越 ＜2校＞

敦賀気比（福井）　☆2年連続9回目

星稜（石川）　☆2年ぶり15回目

＝＝補欠校＝＝

小松大谷（石川）

富山商（富山）

▼ 近畿 ＜7校＞

大阪桐蔭（大阪）　☆3年連続13回目

和歌山東（和歌山）　☆初出場

天理（奈良）　☆3年連続26回目

金光大坂（大阪）　☆13年ぶり3回目

京都国際（京都）　☆2年連続2回目

市和歌山（和歌山）　☆2年連続8回目

東洋大姫路（兵庫）　☆14年ぶり8回目

＝＝補欠校＝＝

近江（滋賀）

八幡商（滋賀）

▼ 中国・四国 ＜5校＞

広陵（広島）　☆3年ぶり25回目

広島商（広島）　☆20年ぶり22回目

高知（高知）　☆4年ぶり19回目

鳴門（徳島）　☆9年ぶり9回目

倉敷工（岡山）　☆13年ぶり11回目

＝＝補欠校＝＝

岡山学芸館（岡山）

下関国際（山口）

明徳義塾（高知）

徳島商（徳島）

▼ 九州 ＜4校＞

九州国際大付（福岡）　☆11年ぶり3回目

大島（鹿児島）　☆8年ぶり2回目

有田工（佐賀）　☆初出場

長崎日大（長崎）　☆23年ぶり3回目

＝＝補欠校＝＝

興南（沖縄）

海星（長崎）

▼ 21世紀枠 ＜3校＞

只見（福島）　☆初出場

丹生（福井）　☆初出場

大分舞鶴（大分）　☆初出場

＝＝補欠校＝＝

札幌国際情報（北海道）

倉吉総合産業（鳥取）

◆ 第94回選抜高等学校野球大会

主催：毎日新聞社、日本高等学校野球連盟

＜日程＞

3月18日（金）～3月30日（水） ＝ 13日間

（雨天順延。準々決勝翌日と準決勝翌日の休養日2日を含む）

＜会場＞

阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）

＜出場校＞

32校

└ 一般選考 ＝ 28校

└ 21世紀枠 ＝ 3校

└ 神宮大会枠 ＝ 1校

▼ 選考委員会

1月28日（金）＝全出場校決定

▼ 組み合わせ抽選会

3月4日（金）