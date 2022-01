FIFAワールドカップカタール2022アジア最終予選第7節が27日に各地で行われた。

日本代表は中国代表と対戦。13分に大迫勇也がPKを決めて先制すると、61分には伊東純也が最終予選3試合連発となるゴールを挙げ、2-0で勝利し、2位をキープした。

グループBで首位に立つサウジアラビア代表はオマーン代表に1-0で勝利。この結果、2月1日に行われる日本との直接対決にサウジアラビアが勝利すれば、グループ2位以上が決定することからW杯出場が決まる。また、日本と勝ち点差「1」で3位につけているオーストラリア代表はベトナム代表に4-0で快勝している。

グループAで首位に立つイラン代表はイラク代表に1-0で勝利。これにより、3試合を残してグループAでの2位以上が決定し、開催国のカタールを除きアジア勢で最初のW杯出場を決めた。なお、イランは3大会連続のW杯出場となる。

そのほか、グループAで2位の韓国代表はレバノン代表に1-0で勝利。3位のUAE代表はシリア代表を2-0で下している。

アジア最終予選第7節の結果と順位表は以下の通り。

■第7節

▼グループA

レバノン 0-1 韓国

イラン 1-0 イラク

UAE 2-0 シリア

▼グループB

オーストラリア 4-0 ベトナム

日本 2-0 中国

サウジアラビア 1-0 オマーン

■順位表

▼グループA

1位 イラン(勝ち点19)

2位 韓国(勝ち点17)

3位 UAE(勝ち点9)

4位 レバノン(勝ち点5)

5位 イラク(勝ち点4)

6位 シリア(勝ち点2)

▼グループB

1位 サウジアラビア(勝ち点19)

2位 日本(勝ち点15)

3位 オーストラリア(勝ち点14)

4位 オマーン(勝ち点7)

5位 中国(勝ち点5)

6位 ベトナム(勝ち点0)

■第8節対戦カード

▼グループA

レバノン vs イラク

シリア vs 韓国

イラン vs UAE

▼グループB

日本 vs サウジアラビア

ベトナム vs 中国

オマーン vs オーストラリア