伊藤いづも原作によるTVアニメ「まちカドまぞく 2丁目」のティザーPVが公開された。

4月よりTBS、BS11で放送される「まちカドまぞく 2丁目」。ある日突然魔族の力に目覚めた闇の一族の末裔・シャミ子こと吉田優子と、光の一族の末裔である魔法少女・千代田桃を中心としたファンタジーコメディだ。ティザーPVにはシャミ子、桃、リリス、ミカンが登場している。

またメインスタッフ・キャスト情報が発表された。監督を桜井弘明、シリーズ構成を大知慶一郎、キャラクターデザインを大塚舞、アニメーション制作をJ.C.STAFFが、第1期に引き続き担当。吉田優子役を小原好美、千代田桃役を鬼頭明里、リリス役を高橋ミナミ、陽夏木ミカン役を高柳知葉、佐田杏里役を千本木彩花、小倉しおん役を諏訪彩花、吉田良子役を大和田仁美、吉田清子役を大原さやかが続投する。

TVアニメ「まちカドまぞく 2丁目」

TBS、BS11：2022年4月放送開始

スタッフ

原作：伊藤いづも「まちカドまぞく」（「まんがタイムきららキャラット」連載中：芳文社刊）

監督：桜井弘明

シリーズ構成：大知慶一郎

キャラクターデザイン：大塚舞

アニメーション制作：J.C.STAFF

キャスト

吉田優子：小原好美

千代田桃：鬼頭明里

リリス：高橋ミナミ

陽夏木ミカン：高柳知葉

佐田杏里：千本木彩花

小倉しおん：諏訪彩花

吉田良子：大和田仁美

吉田清子：大原さやか

※高橋ミナミの高ははしごだかが正式表記。

(c)伊藤いづも・芳文社／まちカドまぞく 2丁目製作委員会