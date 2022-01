ライダー敵Tシャツ第五弾『フォーゼ』理事長『鎧武』戒斗の怪人態！

平成以降に放映された歴代『仮面ライダー』作品をフィーチャーしたファッションブランド「HENSHIN by KAMEN RIDER」は、平成仮面ライダー作品に登場する敵怪人(ヴィラン)をフィーチャーした『デザインTシャツ -VILLAIN-』の第五弾を発表した。

第五弾は『仮面ライダーフォーゼ』より「サジタリウス・ゾディアーツ」、『仮面ライダー鎧武』より「ロード・バロン」の2柄を展開する。今回はいずれも人間が変身した怪人であり、人間状態での活躍が印象深かったキャラクターがセレクトされている。

「-VILLAIN-」のコンセプトは、「『怪人』を見るドミナントの眼差しは、他者と自己の間に引かれた深い境界線を意識させると同時に、”見る行為=見られている事を認める行為”という本質を孕んでいます。その越境、強いては置換の可能性を示す事で、多様性のメッセージを発信するシリーズです」とされている。

横長のカットで画像を切り取り、場合によっては怪人の顔を見せないというデザイン的な処理が施されている。

サジタリウス・ゾディアーツは、『仮面ライダーフォーゼ』で天ノ川学園高校理事長・我望光明が変身した姿。物語のラスボス的な存在であり、変身前は鶴見辰吾が演じた。

圧倒的な強さから恐怖を感じる存在でありながら、プレゼンターとのコンタクトを最大の目的としたサジタリウス・ゾディアーツの純粋なまでの意思を「What would I say if I met him.」のメッセージで表現している。

ロード・バロンは『仮面ライダー鎧武』で、仮面ラオダーバロンである駆紋戒斗が進化し、さらなる強さを獲得した姿。変身前はBOYS AND MENの小林豊が演じた。

苛烈なまでに強さに対しての信念を持ち、怪人の姿になってしても自身の強さを求めた駆紋戒斗の一貫した意思を『Power is everything.』のメッセージで表現している。

「-VILLAIN-」シリーズは今回で11種目。全20種が予告されており、番組放送順とは異なる順番でリリースされるとアナウンスされている。

(C)石森プロ・東映