BiSHハシヤスメ・アツコ メガネは外さないのではなく「生えてるんです」

BiSHのアイナ・ジ・エンドが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。メンバーのハシヤスメ・アツコさんをゲストに迎え、ガチャで選んだ質問に答えました。『見た目の変わらなさ、健康の秘訣は?』という質問では、ハシヤスメさんの髪型やメガネの秘密が話題になりました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」1月24日(月)放送分)アイナ:一応私が初期メンで、あっちゃんが2期メンみたいなところがあるじゃん? 出会ってから、7年経ったけど、他のメンバーは……例えば(セントチヒロ)チッチは金髪にしたり、リンリンだって髪の毛がだんだん変わっていったり、アユニ(・D)は大人になっていったり。みんな変わってるじゃん? でもハシヤスメ・アツコさんだけ、最初のオーディションに来た日から、何も変わってない……(笑)。ハシヤスメ:しかも、私がBiSHの面接会場に行ったときに、もうBiSHのメンバーが前にいたのよ。そのときから(見た目が)一緒。(アイナは)本当の初めましてを知ってるから……まじで変わってないよね?アイナ:変わってない! でも、穏やかになった。ハシヤスメ:それは変わったかもしれない。アイナ:でもそれはハシヤスメに限らず、私もすっごい尖ってた時期もあっただろうし(笑)。ハシヤスメ:それはね、みんなちょっとはあるよ! どんな人かって知らなかったし、いろいろあるけどね……。アイナ:私は7年一緒にいるから、(いまさら)聞くあれでもないんやけど……いま職員さん(スタッフ)がカンペを出してくれて、『メガネを外さない理由は?』って(笑)。ハシヤスメ:まあね……(笑)。初めましての人もいるから、ちゃんと話すんですけど……BiSHはいろいろ担当があるんですけど、ハシヤスメは"メガネ担当"なんですよね。ちなみにアイナは、"おくりびと担当"じゃないですか?アイナ:意味わからんよね(笑)。ハシヤスメ:まぁ……私は生まれたときから、メガネが生えてるんですよ!アイナ:ハイ、きました! それで?ハシヤスメ:生えてるので、外れることはない! もしかしたら髪の毛と同じで、触ったときにポロッってなっちゃう瞬間はあるかもしれないけど、基本は生えてます!アイナ:革命児だよね、メガネが生えてるなんて。ハシヤスメ:そうなのよ。だから生まれてから、ずっとこの感じなんです……わかっていただけましたかね?アイナ:まあね、オーディションに来たときに、私はメガネしてない姿を見ちゃってますけどね……。ハシヤスメ:ヒューウ♪(口笛)アイナ:(笑)。