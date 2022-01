A.B.C-Z・五関晃一＆橋本良亮「10年走ってきたな」デビュー記念日にベストアルバム『BEST OF A.B.C-Z』リリース

A.B.C-Zの五関晃一さんと橋本良亮さんが、1月26日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。2月1日にデビュー10周年を迎える気持ちと、同日にリリースされるベストアルバム『BEST OF A.B.C-Z』について、パーソナリティ・こもり校長の質問に答えました。ボケる五関さんをすかさずツッコむ橋本さんという、見事なチームプレイもありました。こもり校長:いまのお気持ちはどうですか?五関:正直、2月1日になったときの気持ちが想像できないので……迎えてから、またお伝えしたいと思います……!橋本:いや、今伝えろ! 絶対に、今伝えろよっ! このラジオは、俺たちにとっては今日しかないんだから!五関:今? そう?こもり校長:ひゃっはっは(笑)。五関:いや本当に、あっという間でしたね(笑)。10年はあっという間でした!こもり校長:もう、入ってこないです……!全員:(笑)。橋本:でも、すごくあっという間でしたね。自分は10年も続くと思っていなかったので、正直。こもり校長:意外ですね。「ここまでこれるとは……!」みたいな感じもあるんですか?橋本:そうですね。それはやっぱりファンのみなさんのお力添えと……応援してくださっているからなんだろうな、とあらためて思いましたね。この10年間は感謝でしかないです。五関:うん。こもり校長:デビュー10周年を迎えたタイミングでのベストアルバムリリースは、どんなお気持ちですか?五関:“初”というのもありますし、感覚として「BESTって言っていいのかな?」というぐらい……いままでの自分たちが、全部入っちゃっているんですよ(笑)。こもり校長:(笑)。五関:「“BEST”ってこういうことなのかな?」って思うぐらい。橋本:“全部”って言ったほうがいいよね。こもり校長:へ~。じゃあ、けっこうな量になったんじゃないですか?五関:そうですね。先ほどは「あっという間」と言いましたけど、こうして作品を見ると「10年走ってきたな」と思いましたね。橋本:PVも40曲くらいあったんですけど、パッケージを見ていたら「そんなに撮ったっけ?」みたいな気持ちになりましたね。「このダンスクリップ、撮ったっけ?!」みたいな(笑)。五関:あるある。こもり校長:懐かしさも感じますか?五関:そうですね。例えば外で撮影したものだったら、ロケ地の思い出とか、「こんな衣装あったなぁ」とか。見てるとそういう思い出が、一つひとつよみがえってきますね。橋本:うん。こもり校長:あらためて、アルバムに込められた思いを聞かせてもらえますか?五関:これは……僕たちは5人グループで、今は2人なんですけど3人にも聞かないといけないので、あまり無責任なことは言えませんね。すみませんっ!こもり校長:教えてもらえないんですか!?(笑)。橋本:求められているんだから、言っちゃっていいのよ!五関:そうかな……?こもり校長:代表で来ていただいているので、ぜひお願いします!(笑)。五関:(笑)。僕たちを10年前から知ってくださっている方ももちろんいらっしゃいますけど、最近知ったよ! という方も、このアルバムを見ていただければA.B.C-Zがどんなやつらだ!? というのが、わかっていただけると思います。それでA.B.C-Zを知っていただいた上で、10年から先をともに歩んでいきたいな、と。そんな思いを込めています。橋本:そうですね。こもり校長:曲中にツイッターを見ていたんですけど、『ベストアルバムではなくて、コンプリートアルバムかもしれない』とか……。五関:そうなんですよね。こもり校長:この「Vanilla」は、初回限定盤Aに『Music Clip』と『Dance Clip』が入っているんですよね。五関:はい。これは、デビュー前から歌っていた曲なんです。ファンの方たちにもすごく人気で、この機会に新たに作品化しようじゃないか、と入った曲ですね。こもり校長:今回、一緒にリアルタイムでフルで聴けて、喜んでくださっているファンの方も多くて、僕も嬉しいです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★1/24(mon)-1/28(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★