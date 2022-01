ジャニーズWESTの8thアルバム「Mixed Juice」が3月9日にリリースされる。

「Mixed Juice」は“ジャンルも年代も、カラフルにポップにハッピーに、なんでもかんでもごちゃまぜにミックス!”がコンセプトの作品。あいみょんが書き下ろした2021年5月発表の「サムシング・ニュー」から1月19日リリースの「黎明」「進むしかねぇ」までのシングル曲や、アッパーな表題曲「Mixed Juice」、関西らしさ満載のシュールでクールな「しらんけど」、また他アーティストとの“ミックス企画”として橋口洋平(wacci)提供の「涙腺」、eill提供の「ブルームーン」、柳沢亮太(SUPER BEAVER)提供の「つばさ」といった楽曲が収録される。

パッケージはCD+DVDに36Pのブックレットが付属する初回盤Aおよび初回盤B、CDのみの通常盤の3形態。初回盤Aにはキタニタツヤ書き下ろしの「セラヴィ」、syudou書き下ろしの「努力賞」、初回盤Bには7人が2組に分かれたユニット曲、通常盤にはメンバーの重岡大毅と神山智洋が制作した楽曲がそれぞれ限定収録される。また初回盤AのDVDではアルバム曲「Mixed Juice」「しらんけど」のミュージックビデオおよびメイキング映像、初回盤BのDVDでは2021年4月に行われたデビュー7周年生配信イベント「虹会」の模様を楽しむことができる。

メンバーの中間淳太は今作について「ジャニーズWESTの原点でもある『みんなを笑顔にする力』をさらにパワーアップさせ、アーティストの方々のお力もお借りして、聴いているだけで力が溢れてくるような1枚になっていると思います。ジャニーズWESTの『Mixed Juice』是非味わってみてください」とコメントしている。

またジャニーズWESTは3月から6月にかけて全国ツアー「ジャニーズWEST LIVE TOUR 2022 Mixed Juice」を開催。3月20日の静岡・エコパアリーナを皮切りに、6月12日の北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナまで、全国8都市9会場で計37公演を行う。

中間淳太(ジャニーズWEST) コメント

1人1人の個性を磨く事を意識した前作のアルバム「rainboW」から1年、その経験を活かして、よりパワーアップしたジャニーズWESTをお見せできたらと思います。

より楽しく、より熱く、より想いが届くように、ジャニーズWESTの原点でもある「みんなを笑顔にする力」をさらにパワーアップさせ、アーティストの方々のお力もお借りして、聴いているだけで力が溢れてくるような1枚になっていると思います。ジャニーズWESTの「Mixed Juice」是非味わってみてください。

また、アルバム情報解禁と同時にツアーの発表ができる事を嬉しく思います。

観に来てくれた方と一緒に作る「チーム・ジャニーズWEST」のライブで、今回も来てくださった方が全員汗だくになるような熱いライブにしたいと思います。

ジャニーズWEST「Mixed Juice」収録内容

初回盤A

CD

01. Mixed Juice

02. サムシング・ニュー

03. しらんけど

04. 喜努愛楽

05. 涙腺

06. セラヴィ

07. Anything Goes

08. Born To Be Wild

09. ブルームーン

10. 努力賞

11. 進むしかねぇ

12. 黎明

13. でっかい愛

14. つばさ

DVD

・「Mixed Juice」Music Video & Making

・「しらんけど」Music Video & Making

初回盤B

CD

01. Mixed Juice

02. サムシング・ニュー

03. しらんけど

04. 喜努愛楽

05. 涙腺

06. Plan B

07. Anything Goes

08. Born To Be Wild

09. ブルームーン

10. 情熱

11. 進むしかねぇ

12. 黎明

13. でっかい愛

14. つばさ

DVD

・ジャニーズWEST 7周年生配信イベント「虹会」

通常盤

CD

01. Mixed Juice

02. サムシング・ニュー

03. しらんけど

04. 喜努愛楽

05. 涙腺

06. Contrails

07. Anything Goes

08. Born To Be Wild

09. ブルームーン

10. じゃあね

11. 進むしかねぇ

12. 黎明

13. でっかい愛

14. つばさ

ジャニーズWEST LIVE TOUR 2022 Mixed Juice

2022年3月20日(日)静岡県 エコパアリーナ

[1回目]START 12:00

[2回目]START 17:30



2022年3月21日(月・祝)静岡県 エコパアリーナ

[1回目]START 12:00

[2回目]START 17:30



2022年3月26日(土)熊本県 グランメッセ熊本

START 18:00



2022年3月27日(日)熊本県 グランメッセ熊本

[1回目]START 12:00

[2回目]START 17:30



2022年4月1日(金)宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ

START 17:30



2022年4月2日(土)宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ

START 18:00



2022年4月3日(日)宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ

[1回目]START 12:00

[2回目]START 17:30



2022年4月9日(土)愛知県 日本ガイシホール

START 18:00



2022年4月10日(日)愛知県 日本ガイシホール

[1回目]START 12:00

[2回目]START 17:30



2022年4月15日(金)大阪府 丸善インテックアリーナ大阪

[1回目]START 13:30

[2回目]START 19:00



2022年4月16日(土)大阪府 丸善インテックアリーナ大阪

[1回目]START 13:30

[2回目]START 19:00



2022年4月17日(日)大阪府 丸善インテックアリーナ大阪

[1回目]START 12:00

[2回目]START 17:30



2022年4月27日(水)神奈川県 ぴあアリーナMM

[1回目]START 13:30

[2回目]START 19:00



2022年4月28日(木)神奈川県 ぴあアリーナMM

START 18:00



2022年4月29日(金・祝)神奈川県 ぴあアリーナMM

[1回目]START 12:00

[2回目]START 17:30



2022年4月30日(土)神奈川県 ぴあアリーナMM

START 18:00



2022年5月1日(日)神奈川県 ぴあアリーナMM

[1回目]START 12:00

[2回目]START 17:30



2022年5月4日(水・祝)神奈川県 ぴあアリーナMM

START 18:00



2022年5月5日(木・祝)神奈川県 ぴあアリーナMM

START 18:00



2022年5月15日(日)新潟県 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター

[1回目]START 13:40

[2回目]START 19:00



2022年5月16日(月)新潟県 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター

START 12:00



2022年6月10日(金)北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

START 17:00



2022年6月11日(土)北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

START 18:00



2022年6月12日(日)北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

[1回目]START 12:00

[2回目]START 17:30