番組から誕生したボーイズグループ・BE:FIRSTに加え、苦楽を共にした仲間たちも登場するライブイベント『THE FIRST FINAL』が、2月5日(土)19時からHuluストアで独占ライブ配信される。なお、2月5日(土) 22時~2月28日(月)23時59分まで見逃し配信も実施される。

SKY-HIが1億円を出資して開催したボーイズグループ発掘オーディション番組『THE FIRST』から誕生した7人組ボーイズグループ・BE:FIRST。彼らが昨年11月にリリースしたメジャーデビュー・シングル「Gifted.」は、米ビルボードの “Hot Trending Songs” 24時間チャート(11月22日時点)で世界1位を獲得。国内外のチャートを次々と席巻し、プロのアーティストとして鮮烈なスタートを切った。そんな彼らが1月29日(土)&1月30日(日)、応援してくれた人たちへ感謝を込めて届けるライブイベント『THE FIRST FINAL』(全3公演)が横浜ぴあアリーナにて開催。

BE:FIRSTのメンバーはもちろん、苦楽を共にした仲間たちが次なる世界へ羽ばたくための卒業式を実施したい――そんなSKY-HIの強い思いのもと開催される、『THE FIRST』の“最初で最後のステージ”。この『THE FIRST FINAL』のチケットは、3公演とも即完売! そして今回、Huluの月額料金を支払うことなく作品単位での課金方式で、好きな番組だけを選んで視聴できる「Huluストア」で、『THE FIRST FINAL』が独占配信されることが決定した。今回は1月30日(日)夜公演の模様が、2月5日(土)19時から擬似生配信。会場に行けなかった人も、ライブならではの高揚感をまるっと疑似体験することができる。さらに、2月5日(土)22時から2月28日(月)23時59分まで見逃し配信も実施。『THE FIRST』の集大成となる超プレミアム・ライブイベントを配信期間中、何度でも楽しむことができる。

SKY-HIとBE:FIRSTメンバーが現在、全身全霊で内容を練り上げている『THE FIRST FINAL』では、デビュー曲からオーディション中の審査曲など多数のパフォーマンスを披露する予定。また、BE:FIRST のメンバーだけでなく、富士山合宿で一緒に審査に臨んでいたTENやNAOKIなど、メンバー以外の参加者もステージに立ち、オーディション中に行った「クリエイティブ審査」の楽曲も改めて一緒に披露する。世の人々の心を揺さぶり続けた『THE FIRST』の名場面や、BE:FIRST誕生までの軌跡が鮮やかによみがえると共に、各メンバーの未来に期待が高まる“胸アツのステージ”になること必至!

なお、月額定額制サービスHuluにもBE:FIRSTコンテンツが盛りだくさん。BE:FIRST誕生までの道のりをつぶさに記録したオーディション番組『THE FIRST』、同番組の未公開映像を集めた「裏・THE FIRST」、デビューまでの軌跡をインタビューで振り返った「あの日のTHE FIRST」、さらには『THE FIRST FINAL』が実施されるまでの練習風景や、セットリストをはじめステージ内容を固めていく様子など、“貴重な裏側”を追ったドキュメンタリー『BE:FIRST Gifted Days Road to THE FIRST FINAL』も独占配信中。

■作品タイトル:

THE FIRST FINAL

■概要:

2022年1月29日(土)・1月30日(日)に開催される『THE FIRST FINAL』ライブ(※1月30日夜開催分)を収録し、Huluストアで独占・擬似生配信

■ライブ配信日時、見逃し配信期間:※ライブ配信時間は予告なく変更になる場合がございます。

2月5日(土) 19:00~

※見逃し配信は、2月5日(土) 22:00 ~ 2月28日(月) 23:59

※ライブ配信の場合は、上記時間のみ視聴が可能です。

※ライブ配信ご視聴の際は、巻き戻しや一時停止はできません。

■出演者:

BE:FIRST

THE FIRST MEMBERS(NAOKI、RAN、REIKO、RUI、SHOTA、SHUNSUKE、TAIKI、TEN)

SKY-HI

GUEST:edhiii boi / Novel Core

■ライブ配信・見逃し配信視聴料:

3980円(税込)

■販売期間:※販売期間は予告なく変更になる場合がございます。

2022年1月26日(水)~2月28日(月)21:00 まで