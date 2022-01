『すみっコぐらし』旅立ちの季節に贈るオンライン寄せ書き

yosettiが運営するオンライン寄せ書きyosetti(ヨセッティ)と、サンエックスの人気キャラクター『すみっコぐらし』が今年で10周年を迎えることを記念し、全14種類のオリジナル寄せ書きのデザインを1月26日(水)より提供開始した。

オンライン寄せ書きyosettiは2012年からサービス提供を開始し、今年で10周年を迎える。人気キャラクターとのコラボレーションなども含む200種類以上の豊富なデザインと、高品質な色紙印刷を最短で翌日に納品できるユーザー体験の良さが特徴だ。

そしてこの度、yosettiと同じく10周年を迎える『すみっコぐらし』のデザインを提供開始!

老若男女問わず幅広い世代に人気を誇る大人気キャラクター『すみっコぐらし』の、可愛らしく癒されるデザインは全14種類。『すみっコぐらし』の中でも人気の「しろくま」「とんかつ」「ぺんぎん?」「ねこ」「とかげ」をメインにしたデザインをはじめ、花柄やボーダー、さらに「すみっコぐらし」の仲間たちがアウトドアを楽しむデザインなど、細部にまでこだわった全14種類のデザインテンプレートが用意されている。可愛らしいデザインの中から、大切な人にぴったりな1枚を選ぼう。

これからの卒業、卒園、退職など感謝の気持ちを伝えるシーンで大活躍! 大切な人に直接会いづらい今こそ、愛らしいデザインのオンライン寄せ書きで思いを届けてみてはいかがだろうか?

