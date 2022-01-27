TVアニメ「マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 Final SEASON -浅き夢の暁-」のキービジュアルが公開された。

「マギアレコード」はアニメ「魔法少女まどか☆マギカ」の世界観を引き継いだ同名のスマートフォン向けゲームが原作。「Final SEASON -浅き夢の暁-」は2020年からオンエアされているTVシリーズのラストを飾る作品で、2022年春に一挙放送される。

TVアニメ「マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 Final SEASON -浅き夢の暁-」

2022年春一挙放送

スタッフ

原作：Magica Quartet

総監督：劇団イヌカレー（泥犬）

メインキャラクター原案：蒼樹うめ

監督：宮本幸裕

シリーズ構成：劇団イヌカレー（泥犬）、高山カツヒコ

キャラクターデザイン・総作画監督：谷口淳一郎

メインアニメーター：宮井加奈、長田寛人、川田和樹

美術監督：内藤健

色彩設計：日比野仁

編集：松原理恵

CG監督：島久登

撮影監督：江上怜

音楽：尾澤拓実

音響監督：鶴岡陽太

アニメーションスーパーバイザー：新房昭之

アニメーション制作：シャフト

キャスト

環いろは：麻倉もも

七海やちよ：雨宮天

由比鶴乃：夏川椎菜

深月フェリシア：佐倉綾音

二葉さな：小倉唯

十咎ももこ：小松未可子

秋野かえで：大橋彩香

水波レナ：石原夏織

黒江：花澤香菜