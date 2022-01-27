TVアニメ「マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 Final SEASON -浅き夢の暁-」のキービジュアルが公開された。
「マギアレコード」はアニメ「魔法少女まどか☆マギカ」の世界観を引き継いだ同名のスマートフォン向けゲームが原作。「Final SEASON -浅き夢の暁-」は2020年からオンエアされているTVシリーズのラストを飾る作品で、2022年春に一挙放送される。
TVアニメ「マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 Final SEASON -浅き夢の暁-」
2022年春一挙放送
スタッフ
原作：Magica Quartet
総監督：劇団イヌカレー（泥犬）
メインキャラクター原案：蒼樹うめ
監督：宮本幸裕
シリーズ構成：劇団イヌカレー（泥犬）、高山カツヒコ
キャラクターデザイン・総作画監督：谷口淳一郎
メインアニメーター：宮井加奈、長田寛人、川田和樹
美術監督：内藤健
色彩設計：日比野仁
編集：松原理恵
CG監督：島久登
撮影監督：江上怜
音楽：尾澤拓実
音響監督：鶴岡陽太
アニメーションスーパーバイザー：新房昭之
アニメーション制作：シャフト
キャスト
環いろは：麻倉もも
七海やちよ：雨宮天
由比鶴乃：夏川椎菜
深月フェリシア：佐倉綾音
二葉さな：小倉唯
十咎ももこ：小松未可子
秋野かえで：大橋彩香
水波レナ：石原夏織
黒江：花澤香菜