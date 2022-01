マイメロディ＆クロミのクラシカルな新作シルバーネックレス♪

コラボ・ライセンス専門サイト「FanFun MARKET」は、「マイメロディ・クロミ」新作シルバーネックレスの発売を開始した。

「マイメロディ」は、ずきんがトレードマークのサンリオキャラクター。2020年に45周年を迎え、「マイメロ」「マイメロちゃん」の愛称で幅広い世代から愛されている。

そして「クロミ」は、自称マイメロディのライバル。黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイントで、かっこいい男のコが大好き。2005年放送のTVアニメ『おねがいマイメロディ』で初登場した。

この度、そんなマイメロディとクロミをイメージした、クラシカルなレースモチーフネックレスが登場♪

マイメロディはレッド、クロミはパープルの大ぶりなストーンに繊細なレースをあしらい、裏面にはそれぞれのフェイスが取り込まれている。マイメロディはピンクゴールドコーティング、クロミはブラックコーティングで世界観を表現した。

また、それぞれ可愛いオリジナルBOX付きだ。

本アイテムは「FanFun MARKET」にて現在発売中! キュートなネックレスで、首元を華やかに彩ろう♪

