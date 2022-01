杉野遥亮「ピュアな恋愛っていいなぁ」漫画で学んだ片思いからの一歩

俳優の杉野遥亮さんが、1月25日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。代打パーソナリティのとーやま委員とともに、電話をつないだ10代の相談に乗りました。高校1年生の女性リスナーの恋愛相談では、杉野さんが圧倒的信頼を寄せる漫画の存在が明らかになりました。【私には好きな人がいるんですけど、前にその人から告白されたときは振ってしまったんです。今は逆に私のほうが好きになっている状態なのですが、どうやって話しかけたらいいでしょうか】杉野:いいなぁ~……。最近『君に届け』という漫画を読んで、ピュアな恋愛っていいなぁ、って思ったんですよね。とーやま委員:(笑)。とーやま委員:振ったのはいつの話?リスナー:去年の4月です。そのときは友達だと思っていたし「友達でいようね」って言ったんですけど、まったく連絡が来なくなっちゃって……。それで気になりだしたというか、頭に残っていて。とーやま委員:振った手前、自分から話したり距離を縮めたりするのもどうかな? っていう思いがあるの?リスナー:そうです。とーやま委員:杉野先生どうですか?杉野:たぶん俺も、学生時代だったら一緒でしたね。「話しかけたら迷惑かな」とか思っちゃっていたんだけど……『君に届け』は言ってた。“自分の気持ちに正直になったほうがいい”って。とーやま委員:言ってた!?(笑)。杉野:言ってた! 本当に“相手を思うより自分がどうしたいんだ?”って、何度も何度も言ってた。とーやま委員:(笑)。じゃあ、(このリスナーの)正直な気持ちは何なんだ!? ってことですね。杉野:うん!リスナー:最終的にはつき合いたいと思うんですが、相手のほうが諦めてしまっているのかもな……って思っています。杉野:まずは、自分が話したいか、話したくないか、かな。リスナー:話したいです。とーやま委員:連絡先は知っているんだよね? 杉野先生! 最初の一歩は……?杉野:俺だったら……もしかしたら、1回ラインとかでいくかも(笑)。とーやま委員:何を言います?杉野:難しいよね。でもお互いモヤっとしているんだったら、そのことについて話すとかね……ぶっちゃけて。リスナー:なるほど、直球ですね。杉野:でも……自分の心に正直になるというのは、どういうことなんですかね?とーやま委員:気まずい思いもあるだろうけど、杉野先生が言ったみたいに……「友達でいようね」って言ったのに話せていないってことだから、「もうちょっと、いままで通りに話がしたいんだよね」って言ってみるとか?杉野:そうですね。まずは「気まずいのが嫌だ」ってことですもんね。リスナー:そうですね。とーやま委員:それは、“好き”というより“友達”としての感情だから。まずはそれで扉を開いてみる、という作戦。杉野:いい! それで、「ちょっと明日話さない?」とかでもいいし……。リスナー:えぇ! 手汗が……(笑)。全員:(笑)。杉野:でも、自分の気持ちに正直に!とーやま委員:それは、誰が言ってたんですか!?杉野:『君に届け』の風早(翔太)くんが言ってました!とーやま委員:(笑)。杉野:本当にめちゃくちゃ応援してる! 本当に頑張って!リスナー:ありがとうございます!杉野:いい話が聞けて、「本当にごちそうさま」っていう(笑)。全員:(笑)。――この日は、このほかに……・「明日、高校の推薦入試が控えていて面接が不安だから、杉野先生が緊張する場面でどうしているのかを知りたい」という15歳の女性リスナー・「お母さんから“杉野先生に似ている”と言われ、自分も“ちょっと目つきが似てるな”と思うので、もっと近づくために性格が知りたい」という14歳の男性リスナーと、電話をつなぎました。杉野遥亮さんがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「杉野遥亮の今夜もオフトーク supported by SOYBIO 豆乳ヨーグルト」は、毎週火曜21時30分から放送されています。今回の放送は、番組パーソナリティのぺえ教頭が新型コロナウイルスに感染、こもり校長が大事をとってお休みとなり、2代目校長で、現在は毎週金曜に放送されている SCHOOL OF LOCK! 教育委員会のパーソナリティであるとーやま委員がピンチヒッターでお届けしました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★1/24(mon)-1/28(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★