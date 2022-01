SCANDALが本日1月26日に10thアルバム「MIRROR」をリリース。本作に収録されている楽曲「愛にならなかったのさ」のミュージックビデオがYouTubeにて公開された。

「愛にならなかったのさ」は、MAMI(G, Vo)が作詞、作曲を手がけた楽曲。恋が愛に昇華しなかった女性の切ない感情がリアルにつづられたラブソングで、ライブで初披露されたときからSNSには共感の声が多数寄せられている。MVの監督はこれまでに「Fuzzy」「最終兵器、君」「one more time」の監督も務めた映像ディレクターのマザーファッ子が担当。中村美優、両角颯という男女の若手俳優をキャストに起用し、交際相手に対する気持ちが愛ではないことに気付いてしまった女性の切ない気持ちを描いている。

またSCANDALは「MIRROR」を引っさげ、3月12日の神奈川・厚木市文化会館 大ホールを皮切りにワールドツアー「SCANDAL WORLD TOUR 2022 "MIRROR"」を開催。本日、北米ツアーの追加公演としてボストン、シカゴ、バンクーバー、シアトルの4公演の開催を発表し、全9公演を北米で行うことをアナウンスした。

SCANDAL WORLD TOUR 2022 "MIRROR" JAPAN

2022年3月12日(土)神奈川県 厚木市文化会館 大ホール

2022年3月21日(月・祝)兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール

2022年3月26日(土)宮城県 トークネットホール仙台 大ホール

2022年4月9日(土)福岡県 福岡市民会館

2022年4月10日(日)広島県 上野学園ホール

2022年4月17日(日)北海道 カナモトホール(札幌市民ホール)

2022年4月29日(金・祝)石川県 金沢市文化ホール

2022年4月30日(土)愛知県 愛知県芸術劇場 大ホール

2022年6月7日(火)大阪府 フェスティバルホール

2022年6月10日(金)東京都 中野サンプラザホール

2022年6月11日(土)東京都 中野サンプラザホール

SCANDAL WORLD TOUR 2022 "MIRROR" North America

2022年7月9日(土)カナダ オンタリオ州トロント Queen Elizabeth Hall

2022年7月11日(月)アメリカ ニューヨーク州ニューヨーク Sony Hall

2022年7月13日(水)アメリカ マサチューセッツ州ボストン Big Night Live

2022年7月15日(金)アメリカ ジョージア州アトランタ The Masquerade

2022年7月16日(土)アメリカ イリノイ州シカゴ House Of Blues

2022年7月18日(月)カナダ バンクーバー Imperial Vancouver

2022年7月20日(水)アメリカ ワシントン州シアトル The Neptune

2022年7月22日(金)アメリカ カリフォルニア州アナハイム House of Blues

2022年7月26日(火)アメリカ テキサス州ダラス Legacy Hall

SCANDAL WORLD TOUR 2022 "MIRROR" Europe

2022年9月22日(木)ドイツ ベルリン LIDO

2022年9月24日(土)イギリス ロンドン O2 Academy Islington

2022年9月27日(火)フランス パリ YOYO