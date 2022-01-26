オリックス・バファローズ　春季キャンプ2022情報　期間日程スケジュール…

オリックス・バファローズは、春季キャンプを2月1日から開催する。

期間

●Aグループ

日程

2月1日（火）～2月27日（日）

場所

宮崎市清武総合運動公園（SOKKENスタジアム）

●Bグループ

日程

2月1日（火）～2月27日（日）

場所

宮崎市清武総合運動公園（清武第2野球場）

●Cグループ

日程

2月1日（火）～2月8日（火）

2月10日（木）～2月27日（日）

場所

オセアンバファローズスタジアム舞洲

宮崎市清武総合運動公園（清武第2野球場）

キャンプメンバー

【Aグループ】

投手

山﨑福也、山本由伸、山岡泰輔、竹安大知、村西良太、能見篤史、富山凌雅、田嶋大樹、Ｋ－鈴木、中川颯、阿部翔太、本田仁海、齋藤綱記、黒木優太、山﨑颯一郎、漆原大晟、吉田凌、張奕、近藤大亮

捕手

若月健矢、福永奨、頓宮裕真

内野手

西野真弘、野口智哉、太田椋、山足達也、大下誠一郎、中川圭太

外野手

渡部遼人、福田周平、来田涼斗、佐野皓大、佐野如一、平野大和、山中尭之

【Bグループ】

投手

山下舜平大、椋木蓮、平野佳寿、増井浩俊、比嘉幹貴、前佑囲斗、海田智行、小木田敦也、バルガス、佐藤一磨、谷岡楓太、中田惟斗、松山真之、川瀬堅斗、宇田川優希、東晃平

捕手

伏見寅威、松井雅人、中川拓真、鶴見凌也、釣寿生

内野手

安達了一、宜保翔、園部佳太、大里昂生、廣澤伸哉

外野手

後藤駿太、元謙太、池田陵真、小田裕也、Ｔ－岡田、杉本裕太郎

【Cグループ】

投手

宮城大弥、澤田圭佑、横山楓、山田修義、辻垣高良、榊原翼

内野手

宗佑磨、大城滉二、紅林弘太郎

外野手

吉田正尚、西村凌