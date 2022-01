チキチキマシンのケンケンが米日両名併記でベアブリックに！

アニメ『Wacky Races』(邦題『チキチキマシン猛レース』)のMuttley(日本名ケンケン)が、メディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)になって登場する。

ベアブリックとしては珍しく、アメリカ名と日本名併記の商品名となっている。

アニメ『Wacky Races』は1968年放送のアメリカ製アニメで、日本では『チキチキマシン猛レース』のタイトルで1970年に放送された。Muttleyは主人公のDick Dastardly(日本名ブラック魔王)の愛犬であり、マシンに同乗してレースに参加する。「シシシシシ!」という笑い声が特徴だ。

ベアブリックに限らずメディコム・トイの商品は、原作がアメリカ作品の場合、商品名としてはアメリカ名のみをアルファベットで使用することが多い。

しかし今回のアイテムの商品名は「BE@RBRICK Muttley(ケンケン) 」という、アメリカ名に日本名の補足が付いた形になっている。これはかなり珍しいパターンだと言えるだろう。

なおベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合は100%である(変形トランスフォーマーベアブリック、超合金ベアブリックなど一部の例を除く)。

WACKY RACES and all related characters and elements (C) & TM Hanna-Barbera.(s22)

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Muttley(ケンケン) 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万4300円(左2点)、6万3800(右)(共に税込)/2022年7月発売・発送予定/アニメ『Wacky Races』のMuttley (ケンケン)をベアブリックで再現。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年1月24日(月)00:00から2022年2月10日(木)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

メディコム・トイでは『Wacky Races』以外のアニメ・特撮のキャラクターや、アーティスト作品、企業コラボ系など様々なベアブリックを発売している。ここではその情報をお届けしよう。

(C)車田正美・東映アニメーション

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION.All rights reserved.

BE@RBRICK 龍星座の紫龍 100% & 400%/メディコム・トイ/1万6500円(税込)/2022年2月発売予定/アニメ『聖闘士星矢』の青銅聖闘士、龍星座(ドラゴン)紫龍をベアブリック化。特徴的な長髪は背中にプリントされている。

メディコム・トイの直営店、1/6計画にて販売予定。

(C) TOMY 「トランスフォーマー」、「TRANSFORMERS」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK TRANSFORMERS BUMBLEBEE 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万3200円(左2点)、5万2800円(右)(共に税込)/2022年7月発売・発送予定/『トランスフォーマー』シリーズから、正義のオートボット(アニメ作品内名称サイバトロン)の情報員バンブルビー(アニメ作品内名称バンブル)がベアブリックになって登場。デザインは初代アニメ版を意識しつつ、ベアブリック独自のアレンジが施されている。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年1月24日(月)00:00から2022年2月10日(木)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) TOMY 「トランスフォーマー」、「TRANSFORMERS」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK TRANSFORMERS STARSCREAM 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万3200円(左2点)、5万2800円(右)(共に税込)/2022年7月発売・発送予定/『トランスフォーマー』シリーズから、悪のディセプティコン(アニメ作品内名称デストロン)の航空参謀スタースクリームをベアブリック化。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年1月24日(月)00:00から2022年2月10日(木)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) FUJIYA

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK ペコちゃん コーヒーミルキー 100% & 400%/不二家/1万5180円(税込)/2022年2月発売予定/不二家のペコちゃんのベアブリックの新作。

不二家ネットショップ「ファミリータウン(www.family-town.jp)」にて数量限定販売、無くなり次第終了。

(問)不二家ネットショップコールセンター:0120-228-305(土・日・祝祭日除く平日10~18時)

PAC-MAN(TM)&(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

(C) GRAFFLEX ARTS (C) yutori (C) S.H.I.P&crew

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK PAC-MAN × GRAFFLEX × 9090 × S.H.I.P&crew 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万6500円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)/2022年7月発売・発送予定/ビデオゲーム『パックマン』と、アーティストのGRAFFLEX(グラフレックス)、ストリートブランド9090、インフルエンサー老月ミカ氏が仕掛けるブランドS.H.I.P&crew(シップ・アンド・クルー)のコラボベアブリック。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年1月24日(月)00:00から2022年2月10日(木)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) 2022 MARVEL

(C) Hajime Sorayama

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK SORAYAMA IRONMAN REVERSE 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/2万2000円(左2点)、9万6800円(右)(共に税込)/2022年2月発売予定/アーティストの空山基と、マーベルコミックスのヒーロー・アイアンマンのコラボベアブリック。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて発売予定。

GREMLINS and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. (s22)

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK MOHAWK 400%(左)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万1000円(左)、6万3800円(右)(共に税込)/2022年7月発売・発送予定/映画『Gremlins 2: The New Batch』(邦題『グレムリン2 新・種・誕・生』)に登場するモグワイの1体モホークをベアブリックで再現。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年1月24日(月)00:00から2022年2月10日(木)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) Disney/Pixar

BE@RBRICK Mr. INCREDIBLE 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万3200円(左2点)、5万2800円(右)(共に税込)/2022年7月発売・発送予定/映画『Mr.INCREDIBLE』(邦題『Mr.インクレディブル』)の主人公をベアブリック化。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年1月24日(月)00:00から2022年2月10日(木)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

次のページにもアイテムあり!

>>>ベアブリック新作の画像を全部見る(画像22点)

BE@RBRICK TM & 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK 伊藤若冲「桃花小禽図」100% & 400%/メディコム・トイ/1万6500円(税込)/2022年2月抽選受付開始予定/江戸時代の絵師・伊藤若冲の「桃花小禽図」をプリントしたベアブリック。背中には伊藤若冲の落款入り。

セブンネットショッピング(7net.omni7.jp)にて販売予定。

(問)セブンネットショッピング

La Liberte guidant le peuple (28 juillet 1830)

Eugène Delacroix (1798 - 1863)

Musee du Louvre, Departement des Peintures

(C) 2013 RMN-Grand Palais (musee du Louvre) / Michel Urtado

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Eugène Delacroix "Liberty Leading the People" 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万6500円(左2点)、7万4800円(右)(共に税込)/2022年2月発売予定/ウジェーヌ・ドラクロワの名画「民衆を導く自由の女神」をプリントしたベアブリック。Louvre(ルーブル)美術館監修。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、Louvreにて発売予定。

(C) 2022 The Trustees of the British Museum

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

The British Museum BE@RBRICK "The Gayer-Anderson Cat" 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万6500円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)/2022年7月発売・発送予定/大英博物館ベアブリックシリーズの新作はバステト女神像として知られる「ゲイヤー - アンダーソンの猫」がモチーフ。特別に使用許諾された画像をベアブリックに展開している。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年1月24日(月)00:00から2022年2月10日(木)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) MAMES

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK FLOR@ 400%(左)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万6500円(左)、7万4800円(右)(共に税込)/2022年6月発売・発送予定/アーティストMAMES(マメズ)デザインのベアブリック。透明成型のボディにアーティフィシャルフラワーが封入されている。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年1月24日(月)00:00から2022年2月10日(木)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) 2022ニューロティカ

(C)NR OFFICE

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK ニューロティカ 1000%/メディコム・トイ/6万3800円(税込)/2022年7月発売・発送予定/武道館公演で大成功を収めたパンクバンド・ニューロティカのベアブリック。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年1月24日(月)00:00から2022年2月10日(木)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Nujabes "FIRST COLLECTION" 100% & 400%/発売元:STARBASE(R)、販売元:メディコム・トイ/1万6800円(税込)/2022年2月発売予定/音楽プロデューサーNujabes(ヌジャベス)が主宰するインディペンデント・レーベルHydeout Productions 初のベスト・コンピレーション「FIRST COLLECTION」のジャケットをモチーフにしたベアブリック。

YEN TOWN MARKETストア(yentownmarket.com)、メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて数量限定発売予定、無くなり次第終了。

(問)STARBASE(R):info@yentownmarket.com

(C) Hajime Sorayama

(C) NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK SORAYAMA x BABY MILO(R) 100% & 400%(上左2点、下左2点)、1000%(上右、下右)/メディコム・トイ/各2万8600円(上左2点、下左2点)、各16万2800(上右、下右)(全て税込)/2022年1月発売予定/アーティスト空山基と、ファッションブランドA BATHING APE(R)(ア・ベイシング・エイプ(R))のキャラクターBABY MILO(R)(ベイビー・マイロ(R))のコラボベアブリック。全身にBAPE(R)オリジナルCAMOが線画で描かれている。金と銀の2種あり、別売りなのでご注意を。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKA、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗およびWEB STOREにて発売!

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK atmos × Tokyo Yakult Swallows 100% & 400%/販売元:TEXT TRADING CO., LTD、発売元:メディコム・トイ/1万3200円(税込)/2022年2月発売予定/スニーカーショップatmos(アトモス)と、プロ野球チームの東京ヤクルトスワローズの人気マスコット「つば九郎」のコラボベアブリック。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、atmos店舗、他一部店舗にて発売予定。

(問)atmos Shinjuku:03-6457-8755

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK CASETiFY 10th Anniversary 100% & 400%/メディコム・トイ/1万6500円(税込)/2022年1月下旬発売予定/スマートフォンケースメーカーCASETiFY(ケースティファイ)の10周年記念ベアスリック。100%はストラップモデル。

CASETiFY公式サイト(www.casetify.com)及びCASETiFY STUDiOにて発売予定。

(問)CASETiFY:www.casetify.com

Copyright (C) gelato pique(Mash Style Lab Co.,Ltd). All Rights Reserved. Mash Holdings

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

GELATO PIQUE × BE@RBRICK 400%(上左、下左)、1000%(上右、下右)(MINT/BEIGE)/販売元:gelato pique、発売元:メディコム・トイ/各1万9800円(上左、下左)、各7万4800円(上右、下右)(共に税込)/2022年5月発売予定/ファッションブランドGELATO PIQUE (ジェラートピケ)のベアブリック。本体はクリア成型で、同ブランドの特色を生かしたもこもこ服は着脱可能。

GELATO PIQUE各店(一部店舗を除く)、メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。

(C) 2022, ROBE JAPONICA

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK ROBE JAPONICA 「MIRROR」 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万6500円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)/2022年6月発売・発送予定/東京原宿に構えるKIMONOブランドROBE JAPONICA(ローブジャポニカ)のベアブリック。鏡に映った猫と熊に、蝶とトンボを配した柄となっている。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年1月24日(月)00:00から2022年2月10日(木)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK UNDERCOVER LOGO RED 1000%/販売元:UNDERCOVER、発売元:メディコム・トイ/6万3800円(税込)/2022年2月発売予定/アパレルブランドUNDERCOVER(アンダーカバー)のベアブリック。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、及びUNDERCOVER取り扱い店舗(一部店舗除く)にて数量限定発売予定、無くなり次第終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555、UNDERCOVER:03-3407-1232

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK 招き猫 銀メッキ 発光 1000%/メディコム・トイ/7万4800円(税込)/2022年2月発売予定/スカイツリータウン・ソラマチ店名物、和のベアブリックの新作。ボディにライトアップユニットを搭載している。

メディコム・トイはベアブリックに限らず、同仕様での再販はあまり行わない。人気のあるアイテムの場合はカラーリングや仕様を変えて、新バージョンとして発売することが多い。

「BE@RBRICK 招き猫」は特に人気が高いため、デザイン違い、色違い、蓄光、各色メッキ版、発光など、非常に多くのバリエーションがある。

そして今回紹介の「BE@RBRICK ペコちゃん」もまた、バリエーションが多いベアブリックだ。

各時代のペコちゃんをモチーフにしたものや服がミルキー柄のものだけでなく、招き猫BE@RBRICKとのコラボデザインも数色あり、さらにはA BATHING APE(R)とコラボしたベアブリックも存在する。

「あれ? ペコちゃんのベアブリックってこの間も載ってなかったっけ?」と思われた方は過去記事と比較してみていただきたい。デザインが別のものになっているはずである。

<問い合わせ先>

(特記なき場合)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。