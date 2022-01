ダダンダンダダン！ ターミネーターをアクションフィギュア化！

映画『The Terminator』(邦題『ターミネーター』)のT-800が、メディコム・トイのアクションフィギュアMAFEX(マフェックス)シリーズで発売される。

T-800は映画『ターミネーター』に登場するサイボーグ(ただし日本人のSF感覚で言うとアンドロイドの方が近い)。人工知能と人間が戦争している未来から1984年にタイムスリップしてきた。後に人間側のリーダーを産むことになる女性サラ・コナーを殺すためである。

T-800はまだキャリアが浅かったアーノルド・シュワルツェネッガーが演じた。これによって彼の人気と知名度は大幅にアップしている。

またT-800が使うレーザーサイト付きの銃は各方面に大きなインパクトを与え、数多くのフィクションやエアガン業界にちょっとしたレーザーサイトブームを巻き起こした。

MAFEX T-800 (The Terminator Ver.)/メディコム・トイ/9680円(税込)/2022年11月発売予定/T-800をアクションフィギュア化。全高約16センチ。

ダメージヘッドを含む3種類の頭部が付属。5種類の銃火器パーツ付属で劇中のバトルシーンを再現可能。各種手首パーツ付属。

MAFEXは特撮映画以外にもアニメやコミックスのキャラクターをラインナップしている。引き続きその新作情報をお届けしよう。

MAFEX NIGHTWING (BATMAN: HUSH Ver.)/メディコム・トイ/9680円(税込)/2022年11月発売予定/DC『BATMAN: HUSH』(邦題『バットマン:ハッシュ』)に登場するナイトウイングをアクションフィギュアで再現。

頭部2種。武器としてバトン、ロープで連結されたバトンが付属。背中にはバトンを装備可能。各種手首パーツ付属。クリア成型を利用してバトン回転の残像を表現した手首パーツも付いている。

ナイトウイングは『バットマン』シリーズに登場するヒーロー。本名ディック・グレイソン。

ディックは少年時代、バットマンの相棒(サイドキック)ロビンとして活動していた。だが成長するにつれ意見の相違を生じ、袂を分かった。ただしその後もバットマンと敵対しているわけではなく、基本的には彼の味方である。一時期バットマンの代役を務めたこともある。

なおロビンは複数人が代替わりして務めており、ディックは初代のロビンであった。

