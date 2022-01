こどもと楽しむすみっコ『おむつスタンプ』！バスタオルにもポン♪

インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」を運営する岡田商会は、1月24日(月)よりオンラインショップにて「すみっコぐらし おむつスタンプ」の販売を開始した。

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。

11月5日(金)には、劇場版第2弾『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』が公開された。

この度発売となった「すみっコぐらし おむつスタンプ」は、文字を読めない子どものために、イラスト入りのおむつスタンプは作れないか? という声から企画した、かわいいすみっコと子どもの名前が一緒になったスタンプ。

イラストは、しろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげ、えびふらいのしっぽ、たぴおか、ふろしき、ざっそう、にせつむりの10種類から選択可能。印面サイズは15×70ミリで、女性の手でも持ちやすい大きさでありながら、おむつに押すと大きめの文字ではっきりと読みやすい、ちょうどよいサイズだ。また、大きいバスタオルにもしっかりと押すことができる。

持ち手にはMDFという環境にやさしい再生材が使用されている。

本商品は、まだ文字を読めない子どもにも、かわいいすみっコで自分のおむつがわかるメリットがあるが、名前部分も子どもの学びに配慮した学習フォントを採用。たとえばひらがなの「き」「さ」「り」のように、間違った書き方をされやすい文字について、正しい書き方を覚えることに役立つ。

なお、名前は最大9文字まで入れることができる。

さらに、かわいいすみっコが登場する速乾性インク(別売)も販売中! ぜひこちらと合わせて使用してほしい。

幼稚園や保育園でも大活躍! 「すみっコぐらし おむつスタンプ」で子どもたちと一緒に笑顔になろう♪

>>>フォント見本やイメージを見る(写真7点)

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.