サカナクション・山口一郎「本当にそう思っているんだろうな…」自身に関するクイズのリスナー解答にショック！

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。1月24日(月)は、『私物争奪☆アーティストクイズ』をお届けしました。番組内のコーナー「サカナLOCKS!」にレギュラー出演中のサカナクション・山口一郎とタレントの野呂佳代さん、シンガーのAdoさんが登場し、プライベートクイズを出題しました。前編では、山口一郎の問題と、代打パーソナリティ・とーやま委員とのやり取りを紹介します。今回の放送は、番組パーソナリティのぺえ教頭が新型コロナウイルスに感染、こもり校長が大事をとって休むことになり、2代目校長で、現在は毎週金曜に放送されている SCHOOL OF LOCK! 教育委員会のパーソナリティであるとーやま委員がピンチヒッターでお届けしました。またクイズは、番組の公式ツイッターに掲載されたものにリスナーがリプライを送る、という方法で実施。正解者のなかから1名に、各アーティストの私物とAmazonギフトカード5千円がプレゼントされました。とーやま委員:ヒントはありますか?山口:当時『シンシロ』は3万枚のセールスだったんです、盤の売り上げがね。で、「本当なら、もうちょっと売れただろ」って言われたの。ASIAN KUNG-FU GENERATIONのGotch(後藤正文)さんに、「『シンシロ』はいいアルバムだから、もっと売れるべきだよ」とか言われて「嬉しいな」と思っていたときなんです。とーやま委員:はい。山口:レーベルもそう思っていたのに、3万枚くらいしか売れなかったわけ。それに伴い、レーベルの人にこれを言われたの。「○○○○だったら、もっと売れていたのに」って。とーやま委員:これは大ヒントですよ!とーやま委員:一郎先生、ツイッター見てます?山口:見てるよ。めっちゃ、ショック! なコメントばっかりじゃん(笑)。ショック! ショック! だよ。とーやま委員:それは正解じゃない解答に、ショックを受けているってこと?(笑)。山口:そう。『時代に合ってたらもっと売れたのに』とか、『もっと明るい曲を作れない?』とかさ……(笑)。「みんな、こう思ってんのかな……?」って思っちゃうじゃん(笑)。とーやま委員:みんな私物が欲しいから、ガチで当てに来ているんですよね。ボケ解答があまりなくて。山口:これ、ボケ解答じゃないからショックだよね(笑)。『声がイマイチだから、売れないんだよな』とか書かれると、「本当にそう思っているんだろうな」って思っちゃうじゃん。明日武道館(全国ツアー『SAKANAQUARIUM アダプト TOUR』武道館公演)なのに、(テンションを)落とさないで……(笑)。とーやま委員:思った以上にグサグサきてる……(笑)。顔色が悪くなってきている(笑)。解答が千件くらいきていて、一郎先生は「千ショック!」を受けている……(笑)。とーやま委員:『顔がかっこよかったらもっと売れたのに』という解答もありますが、これはどうですか?山口:それ正解! 僕、それ本当に言われたからね! マジ! マジ!とーやま委員:言われたことを思い出して、千ショックも受けて……明日の武道館、行けそうですか?山口:いやもう、行かなきゃダメでしょ(笑)。行くけど……! やるけど……! ちょっとみんな、「ショック!」をいっぱいつぶやいてよ。トレンド入りさせて俺を盛り上げてくれよ……!正解したリスナーは、山口が実際に使っているというabSalonのルームフレグランス・SPRING SLEEP FRAGRANCE(BELLONAの香り)サイン付きを獲得しました。なおこの時間には、新曲「ショック!」の初オンエアもありました。この楽曲は『劇場版 ルパンの娘』の主題歌で、3月30日リリースのコンセプトアルバム『アダプト』に収録される予定です。またこれに先行して、1月26日に配信リリースされます。野呂佳代さん、Adoさんがプライベートクイズを出題した様子は、後編でお届けします。