INI・髙塚大夢 SCHOOL OF LOCK!の“先生”に！リスナー生徒に時差あいさつ

ラジオの中の学校、SCHOOL OF LOCK! 。1月24日(月)の放送では、INIの髙塚大夢さんが、1月31日(月)から2月3日(木)までの4日間、短期講師として出演することが発表されました。INIはオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』から誕生した11人組のグローバルボーイズグループです。メンバーの髙塚さんは“先生”として、通常は「GIRLS LOCKS!」が放送されている時間帯にお届けする短期コーナー「INI LOCKS!」に登場します。今回は、パーソナリティのとーやま委員が短期講師の名前を出す前に髙塚さんと電話をつなぐという、サプライズ形式での発表となりました。とーやま委員:今月は5週目というものがある月なのは、勘のいい生徒(リスナー)ならわかっているはず。SCHOOL OF LOCK! は、このあと10時20分ごろから週替わりで女子生徒が登校してくれていて、今日も4週目ガールズの景井ひなちゃんが登校してくれるわけだけども……(4週目までしかレギュラーメンバーがいないため)5週目があるってことは誰もやる人がいないんじゃないか……? ってことで、新たなアーティスト講師がこの学校にやってきます!そのアーティスト講師とは……!? 今から電話します!とーやま委員:もしもし! お名前をまずお聞かせ願ってもよろしいでしょうか!?髙塚:はい! みなさんどうもこんにちは! INIの髙塚大夢です!!とーやま委員:ということで、来週5週目は「INI LOCKS!」。INIの髙塚大夢先生が毎日登場決定~! 髙塚先生! お待たせいたしました!!髙塚:はい! よろしくお願いいたします!とーやま委員:先程、「こんにちは」と言ったってことは、オーストラリアかどっかにいらっしゃるってことですか?髙塚:あはは! すみません、間違えました(笑)。「こんばんは」ですね。とーやま委員:そうですね(笑)。僕は「はじめまして」ですよね?髙塚:はい、そうですね。とーやま委員:……なんですけど、SCHOOL OF LOCK! の職員(スタッフ)から、「INIの髙塚先生はSCHOOL OF LOCK! の生徒(リスナー)だった」って聞いたんですけど?髙塚:はい、そうです。学生時代SCHOOL OF LOCK! が好きで、ずっと聴いていました。とーやま委員:それは、何校長、何教頭時代ですか?(現在は4代目こもり校長、5代目ぺえ教頭が担当)髙塚:とーやま校長(2代目)とよしだ教頭(2代目)ですね。とーやま委員:やりぃっ! “とーやま・よしだ”時代に聴いてくれていたんですか! 嬉しい! あのころも「アーティストLOCKS!」や「GIRLS LOCKS!」はあったわけですけど、それを髙塚先生が担当するのはどうですか?髙塚:まさか自分が、このSCHOOL OF LOCK! に出れるなんて思っていなくて……。しかも“先生”というのを聞いて、本当に緊張していますね(笑)。とーやま委員:でも“髙塚先生”と一緒に遊びたい10代の生徒がたくさんいる学校ですし、緊張はあるかもしれないですけど、思ったままをぶつけて生徒と遊んでくれたら、みんなも嬉しいと思うんで。ぜひ、よろしくお願いします!髙塚:はい! よろしくお願いします!!とーやま委員:改めて、これを聴いてくれているSCHOOL OF LOCK! の生徒のみんなに、一言いただけますか?髙塚:はい! 生徒のみなさん、こんにちは! INIというグループを「もう知っているよ!」という方も、「はじめまして」の生徒のみなさんも、この機会に僕たちのことをたくさん知ってもらって、来週のこの時間、いっしょに楽しく盛り上げていけたらな、と思います! よろしくお願いします!!とーやま委員:……やっぱ、アメリカかどっかにいますよね!? また「こんにちは」って……(笑)。髙塚:あっ!? また「こんにちは」って言っちゃ……言いましたね(笑)。とーやま委員:アリバイ作りかなんかしてるんですか?髙塚:いや……(笑)。とーやま委員:何かしらに関与しているわけではないですよね!?髙塚:してないです……。緊張していますね(笑)。とーやま委員:大丈夫です(笑)。全国に、生放送で届けられただけですから!髙塚:はい(笑)。とーやま委員:ということで、「INI LOCKS!」よろしくお願いします!髙塚:よろしくお願いします!!今回は、番組パーソナリティのぺえ教頭が新型コロナウイルスに感染、こもり校長が大事をとって休むことになり、2代目校長で、現在は毎週金曜に放送されている SCHOOL OF LOCK! 教育委員会のパーソナリティであるとーやま委員がピンチヒッターでお届けしました。●「INI LOCKS!」髙塚大夢先生へのメッセージはこちらまで!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★1/24(mon)-1/28(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★