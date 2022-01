BE:FIRSTの新曲「Brave Generation」が1月31日に配信リリースされることが決定した。

「Brave Generation」はJFL(JAPAN FM LEAGUE)5局の共同キャンペーン「JFL presents FOR THE NEXT 2022」のテーマソング。先の見えない時代にもがきながらも前に進む若い世代の背中を押し、鼓舞するような歌詞とメロディをNovel CoreとSKY-HIが書き下ろした。BE:FIRSTによるエモーショナルなファイトソングになっているこの曲は、今春リリースされるグループの2ndシングルに収録される。

「Brave Generation」先行配信の発表に合わせ、BE:FIRSTの新しいアーティスト写真も公開された。