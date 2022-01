菅田将暉のニューアルバム「COLLAGE」が3月9日にリリースされることが決定した。

今作は、菅田が2020年~2021年にリリースした曲を集めた作品。映画「STAND BY ME ドラえもん 2」主題歌の「虹」、日本テレビ×Hulu共同製作ドラマ「君と世界が終わる日に」主題歌の「星を仰ぐ」、TBS系日曜劇場「日本沈没 -希望のひと-」主題歌の「ラストシーン」に加え、Creepy Nuts×菅田将暉「サントラ」、菅田将暉×OKAMOTO'S「Keep On Running」、菅田将暉×中村倫也「サンキュー神様」、菅田将暉×石崎ひゅーい「糸」、RADWIMPS feat. 菅田将暉「うたかた歌」といった多彩なアーティストとのコラボ楽曲も合わせた全8曲が収録される。

完全生産限定盤、初回限定盤、通常盤の3形態が用意され、完全生産限定盤には菅田監修のオリジナルTシャツと、紙ジャケットに自由に貼り付けて自分だけの“コラージュ”ジャケットを作ることができるステッカーセットが同梱される。初回限定盤には、完全生産限定盤とは別絵柄のステッカーセットに加え「菅田将暉 Music Video Collection」と題されたBlu-rayが付属する。

菅田将暉2020-2021 SONGS「COLLAGE」収録内容

CD

01. 虹

02. サンキュー神様(菅田将暉×中村倫也)

03. Keep On Running(菅田将暉×OKAMOTO'S)

04. 星を仰ぐ

05. ラストシーン

06. 糸(菅田将暉×石崎ひゅーい)

07. サントラ(Creepy Nuts×菅田将暉)

08. うたかた歌 (RADWIMPS feat. 菅田将暉)

初回限定盤付属Blu-ray

・菅田将暉 Music Video Collection