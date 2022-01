伊藤一朗(Every Little Thing)がハードオフ店員の永田氏とコラボレーションし、X JAPAN「紅」を即興演奏した。

YouTubeチャンネル「いっくんTV」の撮影で大分・ハードオフ大分古国府店を訪れた伊藤は、店にあるジャンク楽器を使ってさまざまな楽曲を1人で演奏している永田氏と対面。伊藤はジャンク品のギターで「紅」を演奏し、永田氏とのコラボセッションを展開した。

また永田氏のYouTubeチャンネル「永田 ハードオフ久留米国分店」では、「ハードオフ店員とELTのいっくんがジャンク品でDear My Friendを演奏」と題したセッション動画が公開された。こちらの動画では永田氏がボーカル、ベース、キーボードを担当し、伊藤はフロントピックアップが鳴らず、ツマミが動かないジャンク品のギターを使用。ハードオフ店内でEvery Little Thingの大ヒット曲「Dear My Friend」を演奏している。