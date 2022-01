3月に放送予定のNHK仙台放送局制作による番組「あなたの伴走曲を教えてください」に、猪苗代湖ズの出演が決定した。

「あなたの伴走曲を教えてください」は東日本大震災から11年にわたって視聴者それぞれの日々を支えてきた音楽を“伴走曲”としてエピソードとともに紹介する番組。MCは又吉直樹(ピース)が務め、宮城県石巻市とゆかりの深いくるりが出演する。

松田晋二(THE BACK HORN)、箭内道彦、山口隆(サンボマスター)、渡辺俊美(TOKYO No.1 SOUL SET、THE ZOOT16)という福島出身の4人からなる猪苗代湖ズ。4人は番組で震災直後の2011年3月20日に発表した楽曲「I love you & I need you ふくしま」を披露する。

猪苗代湖ズ コメント

松田晋二(THE BACK HORN)

震災から11年。

これからのあなたの日々が美しく輝くものでありますよう、心から願いを込めて演奏させて頂きます。

今、この四人で音を出せるのがとても楽しみです。

箭内道彦

忘れたい、忘れたくない、忘れられない。

震災に対する距離が人それぞれであるように、「I love you & I need you ふくしま」への思いもさまざまです。「この歌があったから救われた」と言ってくださる人もいれば、「つらいあの頃を思い出すから聞きたくない」と仰る方もいらっしゃる。必要とされる限り、届け続けることも僕らの使命ですし、この歌が要らなくなった頃、復興もゴールを迎えているのかも知れないとも感じます。

時間が経つにつれ、歌の聴こえ方も歌い方も自然と変わって来ました。それが「伴走」ということなのかも知れませんね。「I love you & I need you ふくしま」を猪苗代湖ズのものだと思ったことは一度もありません。心に置いてくださるすべてのみなさんのものです。

山口隆(サンボマスター)

誠実に音楽を鳴らし、その音をしっかりと届けられるように頑張ります。

力強く美しい音になるように精一杯演奏させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

渡辺俊美(TOKYO No.1 SOUL SET、THE ZOOT16)

ここ、10年間で1番歌った曲「I love you & I need you ふくしま」。

応援歌であり、ラブソング、でもあり、ロックンロールでもあります。心込めて歌います!

NHK総合「あなたの伴走曲を教えてください」

2022年3月放送予定(東北地方)