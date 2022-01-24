◆ 藤本新監督のもとA組で競争か

ソフトバンクは24日、2月1日から始まる春季キャンプの参加メンバーを発表した。

柳田悠岐、松田宣浩、牧原大成ら、新型コロナウイルス陽性判定を受けた主力選手が筑後（C組・リハビリ組）からのスタートとなった一方で、育成4年目の重田倫明、高卒2年目の井上朋也、川原田純平、同4年目の水谷瞬ら期待の若手がA組にラインナップ。

昨秋のドラフト会議で指名を受けたルーキーからは、ドラフト2位・正木智也（慶應義塾大）と、同4位・野村勇（NTT西日本）がA組スタートとなった。

発表されたA組とB組の選手一覧は以下のとおり。

▼ A組（宮崎）

＜投手＞12名

大竹耕太郎、津森宥紀、武田翔太、甲斐野央、田中正義、尾形崇斗、大関友久、髙橋純平、田浦文丸、奥村政稔、松本裕樹、重田倫明

＜捕手＞3名

甲斐拓也、海野隆司、九鬼隆平

＜内野手＞8名

川瀬晃、髙田知季、今宮健太、明石健志、井上朋也、川原田純平、三森大貴、野村勇

＜外野手＞6名

中村晃、栗原陵矢、正木智也、柳町達、上林誠知、水谷瞬

▼ B組（宮崎）

＜投手＞16名

又吉克樹、東浜巨、和田毅、石川柊太、椎野新、森唯斗、千賀滉大、嘉弥真新也、中道佑哉、桑原秀侍、岡本直也、大城真乃、中村亮太、村上舜、田上奏大、藤井皓哉

＜捕手＞3名

牧原巧汰、渡邉陸、石塚綜一郎

＜内野手＞7名

増田珠、小林珠維、黒瀬健太、緒方理貢、伊藤大将、勝連大稀、荒木翔太

＜外野手＞5名

中谷将大、早真之介、川村友斗、山本恵大、仲田慶介