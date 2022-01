尾崎豊のライブアルバム「LAST TOUR AROUND JAPAN YUTAKA OZAKI」が3月23日にリリースされる。

1992年4月25日に26歳の若さで亡くなった尾崎。ライブアルバムはCD2枚組で、生前最後の全国ツアー「TOUR 1991 BIRTH」と、アリーナツアー「TOUR 1991 BIRTH ARENA TOUR 約束の日 THE DAY」の全55公演の中からベストテイクが初収録される。初回限定盤は3方背スリーブ仕様で、フォトブック付きとなる。

東京・松屋銀座の8階イベントスクエアでは、尾崎の展覧会「OZAKI30 LAST STAGE尾崎豊展」が3月23日から4月4日まで開催される。会場では彼が生前愛用していた楽器、創作ノート、学習机に加え、プライベート写真、レコーディング用の楽譜、ステージで使用したセットリストといった貴重な資料を多数展示。パーソナルスタジオが再現され、またライブ映像の上映も行われる。この展覧会は静岡・静岡伊勢丹、福岡・UNITEDLAB、大阪、広島でも開催される予定だ。

尾崎豊「LAST TOUR AROUND JAPAN YUTAKA OZAKI」収録曲

・十七歳の地図

・僕が僕であるために

・卒業

・I LOVE YOU

・シェリー

・15の夜

and more

OZAKI30 LAST STAGE尾崎豊展

2022年3月23日(水)~4月4日(月)東京都 松屋銀座 8階イベントスクエア

OPEN 10:00 / CLOSE 20:00

※3月27日(日)、4月3日(日)は19:30、最終日は17:00閉場

※入場は閉場の30分前まで