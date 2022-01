ブシロードが新たに展開するクレジットカード事業において『ブシロードカード』『ブシロードカードUPty』の新規会員募集を開始している。

ブシロードは新たな分野のカード事業としてクレジットカード事業を展開。当事業はブシロードのグループ会社であるブシロードムーブ主体で運営し、オリコが『ブシロードカード』を発行する役割を担う。ポイントの流通活性化をはかるほか、本カード会員が様々な場面で満足できるような特典・サービスを提供するとのこと。

