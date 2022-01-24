MEDICOM TOY PLUS移転！ ベアブリックなど記念商品登場

メディコム・トイの直営店「MEDICOM TOY PLUS」が2022年2月11日に移転＆リニューアルオープンする。また、これを記念したアイテムがリリースされる予定だ。

MEDICOM TOY PLUSは玩具メーカーのメディコム・トイの直営店舗。渋谷区の表参道ヒルズに店を構えている。

今回のリニューアルは、表参道ヒルズの本館2Fから、同じ表参道ヒルズの西館B2Fに移転するというもの。

クマ型ブロックタイプフィギュアのBE@RBRICK（ベアブリック）を中心に、MEDICOM TOY PLUS移転記念商品が発売される。

2月11日から13日までの間はWEB上で事前抽選を行い、当選者のみが入店できる。

詳細はメディコム・トイ オフィシャルブログ（http://www.medicomtoy.tv/blog）でご確認を。

なおベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合は100%である。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK MEDICOM TOY PLUS BLACK CHROME Ver. 100% & 400%（左2点）、1000%（右）／メディコム・トイ／1万3200円（左2点）、6万3800円（右）（共に税込）／2022年2月発売予定／MEDICOM TOY PLUS移転記念商品。MEDICOM TOY PLUSのロゴをあしらったベアブリック。

MEDICOM TOY PLUSにて数量限定発売、無くなり次第終了。

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HAyU Wire BE@RBRICK 400% & APPLE／メディコム・トイ／6万6000円（税込）／2022年2月発売予定／MEDICOM TOY PLUS移転記念商品。アーティスト HAyUが製作したベアブリック。ベアブリック全高約27センチ、アップル全高約10センチ。

1点1点手作りのため個体差あり。個体差による交換は非対応。また本体がワイヤー製のため、形状が変形しやすい仕様になっている。変形等した場合、購入者自身で形状を修復する必要がある。

MEDICOM TOY PLUSにて抽選販売。

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MY FIRST BE@RBRICK B@BY INNERSECT 2021 100% & 400%（左2点）、1000%（右）／メディコム・トイ／3万3000円（左2点）、12万1000円（右）（共に税込）／2022年2月発売予定／MEDICOM TOY PLUS移転記念商品。中国のストリートカルチャーイベント「INNERSECT（インナーセクト）」のベアブリック。ボディにガラガラのようにビーズが入っている。頭部と手足にはデニム地のような模様がプリントされている。

MEDICOM TOY PLUSにて数量限定発売、無くなり次第終了。

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MY FIRST BE@RBRICK B@BY MARBLE Ver. 100% & 400%（左2点）、1000%（右）／メディコム・トイ／1万4300円（左2点）、6万3800円（右）（共に税込）／2022年2月発売予定／MEDICOM TOY PLUS移転記念商品。ボディはビーズ入り。

MEDICOM TOY PLUSにて数量限定発売、無くなり次第終了。

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NY@BRICK TM & (C) 2016-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

MY FIRST NY@BRICK B@BY SPACE Ver. 100% & 400%／メディコム・トイ／1万4300円（税込）／2022年2月発売予定／ネコ型ブロックタイプフィギュアNY@BRICK（ニャーブリック）のMEDICOM TOY PLUS移転記念商品。ボディはビーズ入り。頭部・手足の黒い部分には星や星雲がプリントされている。全高約6.5センチ＆26センチ。

MEDICOM TOY PLUSにて数量限定発売、無くなり次第終了。

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R@BBRICK TM & (C) 2015-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

MY FIRST R@BBRICK B@BY SPACE Ver. 100% & 400%／メディコム・トイ／1万4300円（税込）／2022年2月発売予定／ウサギ型ブロックタイプフィギュアR@BBRICK（ラブリック）のMEDICOM TOY PLUS移転記念商品。ボディはビーズ入り。こちらも黒い部分には星や星雲のプリントあり。全高約8センチ＆32センチ。

MEDICOM TOY PLUSにて数量限定発売、無くなり次第終了。

なお、ここに紹介した以外の移転記念商品も準備されている。

＞＞＞MEDICOM TOY PLUS移転記念商品の画像を全部見る（画像6点）

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。