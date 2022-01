木村拓哉、山下達郎のアドバイスに「すごい経験をさせていただきました」ニューアルバムのレコーディングを振り返る

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。1月の放送は、1月19日(水)にリリースする木村のセカンドアルバム『Next Destination』を特集します。毎週4曲ずつ、アルバム収録順で楽曲にまつわるエピソードを交えながら紹介します。1月16日(日)の放送では、アルバム9曲目から12曲目までを紹介。この記事では、11曲目、12曲目について語った内容をお届けします。作詞:真島昌利/作曲・編曲:山下達郎「MORNING DEW」は、アルバムのオープニングを飾る「MOJO DRIVE」に続き、真島昌利さん(ザ・クロマニヨンズ)と山下達郎さんの豪華タッグによる提供楽曲です。「作詞がマーシーさん、作曲・編曲が山下達郎さんという『MORNING DEW』。また来ましたよ! “おかわり”もここまでくると、もう何て言うんだろう……贅沢を通り越して“どうだ!”っていう、そういう感じですね(笑)」と笑顔をのぞかせます。今作のレコーディングを前に、達郎さんから「オケ(伴奏)をレコーディングするところに立ち会ったことある?」と聞かれ、その経験がないことを木村が伝えると「絶対に立ち会って。実際に木村くんが歌っているその声を聴きながら、ギターはギターを弾いて、ドラムはドラムを叩いて、ベースはベースを弾いて、キーボードはキーボードを弾くっていう。それで本物のオケがレコーディングできるんだよ」とアドバイスをしてくれたことを明かします。達郎さんの助言通り、木村はオケのレコーディング時にスタジオへ出向き、「僕はハンドマイクだったんですけど、ボーカルをやらせていただいて。そのボーカルを聴きながら、ギターの方は“ブォ~ン!”ってギター弾いて、ドラムの方は僕と目を合わせながらドラムを叩いてくれて。それで今回、このサウンドをレコーディングしてくださって……すごい経験をさせていただきましたね」とコメント。続けて「キーボードを弾いてくださった方なんて、音大の教授ですからね(笑)。そういう人たちがスタジオに一堂に会して、『じゃあもう1回行こうか!』って言って。ベースの方なんて、弾きながらたま~に自分に向かってサムズアップ(親指を立てるグッドサイン)してくれて。”うおぉぉぉ~っ!”って思いながら、僕は作業させていただきました」と振り返りました。作詞:Kamikaze Boy、Jean-Ken Johnny/作曲:Kamikaze Boy/編曲:MAN WITH A MISSION、大島こうすけ/Strings Arrangement:大島こうすけ、吉田翔平アルバムのラストを締めくくる「I’ll be there」は、5人組ロックバンド・MAN WITH A MISSIONのKamikaze Boyさん(Bass、Cho)とJean-Ken Johnnyさん(Gt、Vo、Raps)による提供楽曲です。Jean-Ken Johnnyさんはコーラスでも参加してくれたそうで、「内容としては、昨今の混沌とした世相から“次なる未来”を見つめるような、そんな壮大なナンバーになっています。本当にお願いしてよかったなぁというナンバーを、MAN WITH A MISSIONが提供してくれました」と笑顔で語りました。3週にわたる『Next Destination』特集を振り返り、「僕と接点がある人もいれば、初提供のアーティストの方など、本当にバラエティに富んだ人たちに楽曲提供していただいた12曲が収録されたアルバムが完成しました!」とコメント。そんな『Next Destination』を引っ提げて、自身2回目、2年ぶりとなるライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination」を2月に開催します。2月5日(土)、6日(日)の兵庫・ワールド記念ホールでの公演を皮切りに、広島・広島グリーンアリーナ、愛知・日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール、神奈川・ぴあアリーナMMで各2公演、4会場8公演のライブツアー開催が決定しており、「みなさんと同じ空間を共有できることを今から楽しみにしております!」とファンとの再会を心待ちにしていました。本日1月23日(日)の放送は、木村がリスナーからのメッセージに答えます。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/