2022年「次くる」アーティストは…!? 番組とリスナーが推す「トップ5」、TOKYO FMのラジオ番組「Blue Ocean」で発表！

パーソナリティの住吉美紀「Blue Ocean」では、日頃からリスナーのみなさんから寄せられたおすすめアーティストの楽曲をオンエアし、情報をシェアしています。1月17日の週は「2022年の音楽シーンを先どりしてしまおう!」ということで、「みんなで決める! Blue Ocean的 次くるアーティスト2022!」を実施。「いま気になっているイチ推しアーティスト」をレコメンドしていただきました。最終日の1月21日は、みなさんから寄せられた熱いレコメンドを集計。票数の多かった上位20のアーティストリストをもとにスタッフ全員参加の投票をおこない、その結果を「トップ5」としてカウントダウン形式で発表しました。<リスナーからのレコメンド>「日本の80年代シティポップを彷彿とさせる懐かしい曲調と現代的な歌詞。新しい時代のシティポップを作り上げています。甘く優しい歌声も魅力的です!」Aile The Shotaさんは、1月5日(水)に「AURORA TOKIO」でデビューしたばかりの23歳。SKY-HIさん主催のオーディション「THE FIRST」に参加後、SKY-HIさんが設立した事務所・BMSGと契約。1月26日(水)にはファーストEP『AINNOCENCE』(アイノセンス)のリリースも決定しています。その音楽的な才能に「伸びしろを感じる!」という意見が多数届きました。住吉は「『AURORA TOKIO』もご自身で作詞・作曲されているということで、新人というよりも、何年も歌ってきたような"こなれた感"がすごい! これからの活躍が楽しみです」とコメントしました。碧海さんは、愛知県出身・25歳のシンガーソングライター。<リスナーからのレコメンド>「昨年の『フジロック』に出演したり、各種ストリーミングサイトのプレイリストにも多数選出されています」「ソウルやヒップホップの影響もありつつ歌詞がすごく文学的」1月17日に碧海さんの楽曲「逃げ水踊る(feat. 浦上想起)」をオンエアところ、多数の反響が。番組スタッフからも「ビンテージウィスキーのような深みを感じる」「破格の才能の持ち主」との声が上がりました。21歳、現役大学生のシンガーソングライター・和ぬかさん。<リスナーからのレコメンド>去年から気になっていたアーティストですが、年明けにCMソング(「進め!そっちだ!」/au三太郎シリーズの新CM)に採用されていました。これは、今年はくるぞ〜! 楽しみです!!」住吉は、「今年に入ってすでにCMソングを2曲も担当されています。『進め!そっちだ!」は、CMソングとして書き下ろされた楽曲ということで、ジャニーズグループへの楽曲提供もおこなっている実力派。本当に"今年は来るぞ!"という感じです」と解説。番組スタッフからは「和ぬかさんの作る曲は、今年のトレンドをつかんだ"和メロポップ"で、どこか"和風み"を感じる、日本人の情緒に訴えかけた作曲方法」とのレコメンドも。ロサンゼルス在住、22歳のシンガーソングライター・DedachiKentaさん。バイリンガルで、英語と日本語をミックスした歌詞を書かれていましたが、最新曲「Stay with me」は初の全編日本語のバラードです。3月24日(木)には、東京で初のワンマンライブ「Transit Jam」の開催が決定しています。<リスナーからのレコメンド>「年齢を感じさせない堂々として安定した雰囲気で、めちゃくちゃ大物感があってびっくり」住吉は、「アルバムを聴いたのですが、本当にいろいろミックスされていたり、細かい(ギミックなど)いろいろあって。とにかく日本語と英語のサウンド的な混ぜ方もすごく気持ちいいですし、"脱力感"のなかにある"説得力"みたいなものが良いなと感じました」とコメントしました。男女ツインボーカルの6人組バンド・Penthouse。番組では昨年12月、ボーカル・ギターの浪岡真太郎さんをゲストにお迎えしました。住吉は、「Penthouseは東京大学のバンドサークルのOB・OGが卒業後に集まって結成し、普段は会社員をされているとのことです。番組では『恋に落ちたら』も、よくオンエアしていますけが、EP『Living Room』もオススメです!」とレコメンド。ちなみにPenthouseは、番組スタッフ18人中、12人が1位に選出。ほぼ全員のランキングに入る結果となりました。この1週間、番組には他にもChilli Beans.、Omoinotake、chilldspot、浪漫革命、E.scene、ドラマストア、PEOPLE 1、レトロリロン、ベルマインツ、原田珠々華さん……など、新世代アーティストの熱いレコメンドが多数寄せられました。最後に住吉は、「今週は本当に素敵なアーティストをレコメンドいただけてご紹介できて楽しかったし、うれしかったし、音楽の世界にすごく希望を感じました。こんなに素敵なキラキラとした若い人たちがたくさんいるんだって! トップ5に入っていない方々でも素敵な方々がたくさんいたり、"これからいろんな顔や音楽を見せてくれるのかな?"という期待もすごく膨らみました」と語ります。続けて「ご紹介したアーティストの方々とTwitterでつながっていく面白さもありました。『今度、番組に来てください』『ぜひ伺います!』みたいなやり取りもさせていただいて、それを見たリスナーの方が『ラジオって素敵だな』って、つぶやいてくださったり……。いろんな広がりがありました。『Blue Ocean』では今後もみなさまに注目していきますので、一緒に盛り上げていただければと思います。よろしくお願いします!」と締めくくりました。なお、今週オンエアした楽曲をまとめたプレイリストを「Spotify」で公開中。ぜひ、お気に入りのアーティストを見つけてくださいね!1月24日(月)週の「Blue Ocean」は、「オトナのなんでも相談室スペシャル」をお届けします。毎週金曜日に放送中のコーナーを1週間に拡大してオンエア。今回は、豪華ゲストにもご参加いただきます!24日(月)のゲストは声優、アーティストの早見沙織さん、25日(火)は木村拓哉さん、28日(金)はグローバルボーイズグループ・INIの西洸人さん。豪華ゲストの"お悩み"とは? みなさんからの "アドバイス"、お待ちしています!