木村拓哉「ステージは極限までエロく持っていきたいと思います（笑）」2年ぶりのライブツアーの新曲ステージに意欲

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。1月の放送は、1月19日(水)にリリースする木村のセカンドアルバム『Next Destination』を特集します。毎週4曲ずつ、アルバム収録順で楽曲にまつわるエピソードを交えながら紹介します。1月16日(日)の放送では、アルバム9曲目から12曲目までを紹介。この記事では、アルバムジャケット撮影秘話と、10曲目について語ったトークの模様をお届けします。アルバム『Next Destination』収録楽曲を紹介するなかで、今回のジャケット写真についても言及。左手に、肘までの長さがあるレザーグローブをはめ、腕に鷲を乗せたジャケット写真について、「これ、合成じゃないですからね。ガチで撮影しました。カメラマンの方が『うわっ!』『あっ!』『いや、素晴らしい!』って言って撮ってくれるんですけど、めちゃくちゃ鷲が重くて(笑)」と振り返ります。続けて「羽を広げたら、“羽、こんなに来んの?”っていうくらいデカいんですよ。あれは結構、左腕がプルップルになりましたね。わりと冷静な僕を装っていますが、実はめっちゃプルプルしてます(笑)」と告白。「そんなエピソードもありのジャケットにはなっているんですけども、『Next Destination』ってタイトルだったので、何かそういうメッセージを伝えたくて、鷲さんの力をお借りしました(笑)。この子と一緒に撮影したジャケットとなっております」とジャケット撮影秘話を披露しました。続いては、そんな『Next Destination』に収録される10曲目を紹介。作詞:草川瞬/作曲:Joakim Bjornberg, 川口進, Atsushi Shimada/編曲 : Atsushi Shimada/Brass Arrangement:鈴木圭「Crazy party」については、「これはもう、タイトルのまんまです。ステージも会場も“Crazy partyになりましょうよ!”っていうメッセージのまんまなんですけど」と木村。「歌詞の内容がわりと大人っぽい歌詞になっていますので、ステージは極限までエロく持っていきたいと思います(笑)。お楽しみに!」と話し、アルバム『Next Destination』を引っ提げて開催する2年ぶりのライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination」への期待感を高めました。ライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination」は、2月5日(土)、6日(日)の兵庫・ワールド記念ホールでの公演を皮切りに、広島・広島グリーンアリーナ、愛知・日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール、神奈川・ぴあアリーナMMで各2公演、4会場8公演の開催が決定しています!次回1月23日(日)の放送は、木村がリスナーからのメッセージに答えます。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/