FC岐阜は22日、2022シーズンの新体制および選手背番号を発表した。

山道守彦統括本部長や三浦俊也監督、横山雄次ヘッドコーチら新体制を迎えた岐阜は、2019年以来のJ2昇格を目指す。

今オフの新戦力の背番号も決まり、MF宇賀神友弥は「30」、FW田中順也は「15」に。また、DFフレイレは「2」、MF庄司悦大が「10」と発表されている。

岐阜の選手一覧は以下の通り。

1.GK 岡本享也

2.DF フレイレ（長崎より完全移籍）

4.DF 橋本和

5.MF ヘニキ（山口より完全移籍）

6.DF 岡村和哉（北九州より完全移籍）

7.FW 村田透馬

8.MF 窪田稜

9.FW 山内寛史

10.MF 庄司悦大（京都より完全移籍）

11.MF 吉濱遼平

14.MF 本田拓也

15.FW 田中順也（神戸より完全移籍）

16.FW 富樫佑太

17.DF 藤谷匠

18.DF 服部康平

19.GK 桐畑和繁

21.GK 松本拓也

22.DF 舩津徹也

23.MF 大西遼太郎

25.MF 生地慶充

26.DF 小山新

27.DF 本石捺

29.MF 松本歩夢

30.MF 宇賀神友弥（浦和より完全移籍）

31.GK 大野哲煥

32.MF 山内彰

33.MF 石坂亮人

38.FW 藤岡浩介（宮崎より完全移籍）

39.FW 畑潤基（栃木より完全移籍）

42.MF 柏木陽介

44.MF 菊池大介（柏より完全移籍）

45.FW ンドカ・チャールス（YS横浜より完全移籍）