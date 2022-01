乃木坂46・賀喜遥香 雪の乃木神社で成人式「もっとみんなで頑張っていきたい」

乃木坂46の賀喜遥香が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。リスナーのメッセージを紹介し、メンバーとともに成人式に参加したことを報告しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」1月20日(木)放送分)【遥香先生、あけましておめでとうございます! 2022年になりましたが、今年、はるか先生には成人式がありましたね!「もうかっきーも20歳かぁ。早いなぁ」と高校生ながら思っています(笑)。そんな20歳になったはるか先生は、お年玉は渡す側になりましたか? 何歳から渡す側になるのかその境目が気になったので質問させてもらいました!】(18歳男性)賀喜:18歳で私を「もう20歳か~」って思っているってことは、いつから私を見ていたんだ!? 乃木坂46に入ったときから知ってくれてたのかな? ありがとうございます。20歳になりました(笑)。お年玉は……乃木坂46に入ってからは、一応働いている身ではあるので……。いとこが10人ぐらいいるんですけど、去年はいとこたちにお年玉をあげました。今年は送り忘れてたんですけど(笑)。去年は、「あげたいな~」と思って渡しました。あげたいなと思ったらあげていいと思いますよ! あげたら「大人になったな」と感じるので、ぜひあげてみてください!そして、先日、乃木坂46の新成人メンバー8人と一緒に成人式に参加してきました! 成人になりました! 私は8月8日がお誕生日なので、その日に20歳にはなったんですけど……20歳になったという実感がなくて。みんなと一緒に成人式をして、「あぁ、自分も成人になったんだなぁ」って感じました。その成人式の場で「8人は何世代ですか?」という質問があったんですけど、私たちは『新・華の2001年組世代』と答えました(笑)。これは、乃木坂46の先輩に『華の94年組世代』の7人の先輩がいらっしゃったんですけど、その世代が乃木坂46の中で最多人数だったんです。でも今年は、8人でそれを上回ったんです! その先輩方の背中を追えたらいいなという思いを込めて、“新”を付けて『新・華の2001年組世代』と言わせていただきました(笑)。先輩方が晴れ着を着て乃木神社で成人式をされている姿をずっと見てたので、そこに立てて嬉しかったです。前日は雪が降ってたので、乃木神社が真っ白になってて! 雪が積もった乃木神社でみんなで成人式を迎えられるっていいな、と思って、いい冬だなとも思いました。これからもっとみんなで頑張っていきたいなと思いました。ぜひ、『新・華の2001年組世代』をよろしくお願いします(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★1/24(mon)-1/28(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★