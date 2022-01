LiSA ダイエット法をリスナーに伝授 ハードバージョンはライブを参考に

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。「ダイエット方法が知りたい」というリスナーと電話をつなぎ、自身が実践しているハードバージョンと優しいバージョンを伝授しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」1月19日(水)放送分)【2021年はカロリー計算をしたり運動をしたりとダイエットを頑張っていたのですが、忙しさを理由に途中で挫折してしまいました。2022年こそダイエットを成功させて、格好良くへそ出しコーデをするのが目標です! LiSA先生、何か良いダイエット方法はありませんか?】(18歳女性)LiSA:は〜ダイエットね〜。LiSA先生もお正月に3キロ(グラム)太ったからな〜。では早速お話を聞いてみましょう!LiSA:もしもし! 去年、ダイエットはいつからしてたの?リスナー:受験が終わった3月ぐらいから、家でLiSA先生のライブを見て歌いながら踏み台昇降をしたり、ちょっと散歩に出かけたりとかやってました。LiSA:すごい! 結構ガッツリやったんだね。リスナー:そうですね、最終的に頑張ってた時期は3キロぐらい……LiSA先生が太ったって言っていた3キロぐらい痩せました(笑)。LiSA:じゃあまず、LiSA先生はそれやって3キロ落とすね(笑)。いまは運動してるの?リスナー:まだお正月気分が抜けず……何もしてないです(笑)。でも、LiSA先生に「これやろう!」って言われたらやろうと思っています!LiSA:“優しいバージョン”と“ハードバージョン”、どっちのアドバイスがいいですか?リスナー:頑張るって決めたからには、ハードバージョンでお願いします!LiSA:私が一番体力を使って体重が落ちるのって、やっぱりライブなんですね。だからライブをやる時間? 私だったらセットリストの20曲とか23曲とか組んで、その時間ずっと動いてることを想像して……。自分自身が歌って動くんですよ。リスナー:なるほど!LiSA:結局それって、2時間ぐらいすごく動いてることになるから。歌わなくてもいいかもしれないけど、できるだけその時間動き続ける。なんでもいいからトレーニングする、っていう時間を2時間作る。リスナー:2時間……!LiSA:例えば私なら、1時間キックボクシングやって、あとは自転車に乗って腹筋して……とか。そういう時間を2時間頑張る……というのが、ハードバージョンでございます(笑)。いかがでしょ?リスナー:2時間……春休みはできそうです!LiSA:おお〜。でもね、時間を決めて「この時間は毎日動いてみようかな」とか、音楽のプレイリストを作って、「この時間は運動する時間!」みたいなのを少し決めてあげると、やりやすいかもしれない。リスナー:そうですね、やっぱり時間決めないとできないですよね。LiSA:そうだよね。しかも最初から2時間! とか決めちゃうと、「結構ハードだな……今日ちょっとやめようかな……」とかってなるから。最初は「15分だけ毎日自転車乗るぞ〜」とか、「15分だけちゃんと歩くぞ〜」とかを、時間を決めてやっていくと、続けやすいかもしれない。リスナー:わかりました、とりあえず15分から……今日から始めようと思います!LiSA:お願いします! そして、優しいバージョンも一応聞いておきます?リスナー:そうですね、お願いします!LiSA:優しいバージョン……私が一番大切だと思うのは、ストレッチです! たくさん運動した後に使った筋肉をちょっとほぐしてあげると、体力は残った状態で「なんだかストレッチしただけで、ちょっと細くなったなみたい……!」なことがよくあります。リスナー:えーあるんですね!? ストレッチって、そんなに痩せたりするイメージがないんですけど?LiSA:たくさん動いたライブの後に、熱々の筋肉を「ちょっと大きくなり過ぎましたよ、頑張りましたね!」って言って伸ばしたり、クールダウンのときに大きいまま固まっちゃう前に少しほぐしてあげると、細めをキープできますよ。リスナー:おお〜、ありがとうございます。やってみます!LiSA:お風呂に入った後のあったまってるときにストレッチとかすると、結構いいと思います。リスナー:ありがとうございます。頑張ってみます!LiSA:いや~。ダイエットのアドバイスはすごくよく聞かれるんですけど、あんまり上手くできたことないんだよな〜。LiSA先生のは、ちょっとハード過ぎるかもな〜(笑)。でも、一番手軽で手っ取り早いのがストレッチだと思います。ぜひみなさん、だまされたと思って、お風呂から上がった後にストレッチとか自分の筋肉を揉む……「頑張ったねお前!」ってやってみてください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★1/24(mon)-1/28(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★