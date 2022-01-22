2021年9月に千葉・幕張メッセ国際展示場で行われたライブイベント「テレビ朝日ドリームフェスティバル 2021」の模様が、1月29日（土）にテレ朝チャンネル1で拡大版として7時間半にわたって放送される。
「テレビ朝日ドリームフェスティバル 2021」は、総勢17組のアーティストが出演した3日間のライブイベント。昨年11月の放送が好評だったことを受けてオンエアが決まった今回の拡大版では、THE ORAL CIGARETTES、マカロニえんぴつ、緑黄色社会のパフォーマンスが全曲分紹介される。
DISH//は「No.1」や「猫」を含む7曲がオンエアされ、ほかにもあいみょんの「マリーゴールド」、Perfumeの「MY COLOR」、石崎ひゅーいの「ブラックスター」など、楽曲が多数追加されることが決まった。
テレ朝チャンネル1「テレビ朝日ドリームフェスティバル2021 拡大版」
2022年1月29日（土）12:00～19:30
＜出演者＞
DAY 1
B'z / THE ORAL CIGARETTES / SHISHAMO / DISH// / Dragon Ash / BREAKERZ
DAY 2
あいみょん / Perfume / マカロニえんぴつ / MAN WITH A MISSION / 緑黄色社会 / レキシ
DAY 3
石崎ひゅーい / 打首獄門同好会 / 関ジャムスペシャルバンド / 東京スカパラダイスオーケストラ / s**t kingz
※関ジャニ∞出演ステージの放送はなし