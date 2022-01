『薔薇王の葬列』第3話、リチャードは血を求め剣を振るう！

2022年1月9日(日)より放送・配信予定のTVアニメ『薔薇王の葬列』、その第3話の先行カットとあらすじが到着した。

またBlu-ray第1巻のジャケットデザインも解禁となった。

『薔薇王の葬列』は、『月刊プリンセス』(秋田書店)で連載中の菅野文による同名漫画を原作とするTVアニメ。

舞台は中世イングランド。白薔薇のヨークと赤薔薇のランカスターの両家が王位争奪を繰り返す薔薇戦争時代……。ヨーク家の三男・リチャードにはある秘密があった。それは、男女両方の性を持つということ。己を呪うリチャードは残酷な運命に導かれ、悪にも手を染めていくが……!? シェイクスピアの史劇「ヘンリー六世」「リチャード三世」を原案に描かれる運命のダーク・ファンタジーだ。

第3話は2022年1月23日(日)より順次放送・配信開始。

あらすじ、先行カットはこちら!

<第3話 「I Am the Shadow, the Darkness Behind the Light」>

父・ヨーク公爵は殺された。ウォリック伯爵は、ヨーク家の長男エドワードに王になるよう促し、エドワードはそれに応える。

ロンドン郊外で行われるヨーク家とランカスター家の決戦。リチャードもまたそこで血を求め剣を振るっていた。

「闇の中で。血の色しか見えない。だから埋め尽くすんだ……」。まるで薔薇の花弁のよう降り注ぐ血。

戦はヨーク家の勝利に終わり、キングメイカー・ウォリック伯爵は、エドワードの婚姻を計画していた。

<スタッフ>

脚本:内田基 絵コンテ:鈴木健太 演出:中嶋清人

総作画監督:橋詰力 作画監督:寿門堂、Jumondou Seoul

また2022年3月29日(火)に発売となるBlu-ray 第1巻のジャケットデザインが解禁。原作・菅野文描き下ろしケースの「ヨーク公爵リチャード」イラストも初公開となった。

