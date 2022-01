1月24日の食玩は進撃の巨人に呪術、ウマ娘にサンリオにライダー！

食品玩具、いわゆる食玩。メーカーによっては玩具菓子=玩菓と呼ぶ事もあるジャンルの商品だ。

ここでは2022年1月24日の月曜日に発売となる食玩から、注目アイテムをご紹介しよう。

最初は「進撃の巨人 The Final Season ウエハース」。TVアニメ『進撃の巨人』The Final Seasonのメタリックプラカード入りウエハースだ。

キャラクターカードや、第1期からの印象的なシーンを振り返ることのできる物語カード、歴代のキービジュアルを使用したビジュアルカード、さらに描き下ろしのカードも収録。

キャラクターカード10種、物語カード17種、ビジュアルカード6種、スペシャルカード3種の全36種。

各約5.6×8.3センチ。

続いては「クーナッツ 呪術廻戦」。まわして・ゆらして・はじいて楽しめる「クーナッツ」にTVアニメ『呪術廻戦』が登場。

虎杖悠仁など、全20種。

各全高約4センチ。

お次は「ポケモンスケールワールド シンオウ地方」。「人間とポケモンが共存する世界」の再現をコンセプトに、1/20スケールで立体表現するフィギュアシリーズの第8弾だ。

今弾は『ポケットモンスター ダイヤモンド・パール』シリーズの舞台であるシンオウ地方の第1弾となる。

ナエトル&ポッチャマ&ポッタイシ、ヒコザル&モウカザル、ゴウカザル、エンペルト、コウキ(DPver.)、ヒカリ(DPver.)の全6種(9体)。6種1セットになった「ポケモンスケールワールド シンオウ地方 セット」も同時発売。

「ウマ娘 プリティーダービー ツインウエハース」はゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』のメタリックプラカード付きウエハース。ウエハースは個包装ありのツイン仕様。

「キャラクターカード<勝負服>」は、ホログラム&箔押し加工を施した豪華仕様になっている。

キャラクターカード<勝負服>10種、キャラクターカード<制服>10種、サポートカード<SR>8種の28種。

各約5.6×8.3センチ。

ファンシー系では「サンリオキャラクターズ ぷっくりラバマスグミ」が登場。半立体のぷっくりとしたラバーマスコットがついたグミだ。

マスコットはそれぞれのポーズがかわいいおねむデザイン。グレープ味のグミもサンリオキャラクターズのかたちをしている。

ハローキティなど、全12種。

各全高約4センチ。

「CONVERGE KAMEN RIDER 23」は、独特の体型にディテールを凝縮(コンバージ)したデフォルメフィギュア。両肩に可動部があり、目はクリア成型。

今回は現在放送中の『仮面ライダーリバイス』からリバイとバイスがラインナップ入り。それ以外もコンビ・対決を意識したラインナップになっている。

仮面ライダーリバイ レックスゲノム、仮面ライダーバイス レックスゲノム、仮面ライダー滅 スティングスコーピオン、仮面ライダー迅 バーニングファルコン、仮面ライダーキバ エンペラーフォーム、仮面ライダーダークキバ、シークレットの全7種。

各全高約5.5センチ。

仮面ライダーシリーズからは「SGバイスタンプ3」も登場。『仮面ライダーリバイス』のキーアイテムのSG(食玩)版だ。

「DXリバイスドライバー(別売り)」と連動し音声が発動。8種の音声を収録しているので、単体で音声遊びもできる。DX版と異なり、発光、天面のボタン動作、スタンプ押し遊びはできない。

ジャッカルバイスタンプ、カマキリバイスタンプ、ブラキオバイスタンプの全3種。

各全高約9.5センチ。

特撮関連では「SMP[SHOKUGAN MODELING PROJECT]百獣合体 ガオハンター」も販路限定でリリースされる。2001年の『百獣戦隊ガオレンジャー』に登場した巨大ロボを再現した組み立てキットだ。

ガオウルフ、ガオハンマーヘッド、ガオリゲーターが合体してガオハンターが完成。ガオハンターイビル、ガオハンタージャスティスの形態をそれぞれ再現できる。また別売りのSMPガオレンジャーシリーズのパワーアニマルを換装合体させることも可能だ。

ガオウルフ&ガオハンマーヘッド、ガオリゲーターA、ガオリゲーターBの全3種。

全高約15センチ(ガオハンター合体時)。

最後は「現用艦船キットコレクションvol.7」。海上自衛隊の艦船を1/1250スケールで再現した彩色済み組み立てキットだ。

今回は艦全体を再現したAtypeのフルハルVer.は従来塗装、Btypeの洋上Ver.はロービジ塗装になっている。艦が入渠するドライドックもラインナップ入り。各アイテムに付属するドライドック拡張パーツを使うと、以前のラインナップのいずも型護衛艦もドック入りさせることができる。

DD152やまぎり Atype、DD152やまぎり B.type、DD118ふゆづき Atype、DD118ふゆづき Btype、AOE424はまな Atype、AOE424はまな Btype、DD112まきなみ Atype、DD112まきなみ Btype、ドライドックの全9種。

やまぎり全長約11センチ。ドライドックは全長約15.5センチで、拡張パーツを組み合わせると全長約22.5センチ。

それぞれ全国のスーパーや量販店などのお菓子売り場にて発売される。

