プログレードデジタルは1月21日、Amazonで高性能メモリーカードの25％オフセールを1月22日から実施すると発表した。CFexpress Type Aカード、SDXC UHS-IIカード、microSDXC UHS-IIカードの全モデルを対象に、25％オフで販売する。期間は1月22日0時から1月28日23時59分まで。
今回のセールは、CFexpress Type Aカード、SDXC UHS-IIカード、microSDXC UHS-IIカードが対象。全品25％オフとなる。なお、CFexpress Type A Cobalt 800R 160GBカードを2個以上同時購入すると、セール価格からさらに5％が割り引かれる。セール品は以下の通り。
CFexpress Type Aカード
- COBALT 160GB:通常価格41,999円→セール価格31,499円
※2個以上同時購入で、セール価格から5％オフ
SDXC UHS-IIカード（GOLD V60）
- 64GB:通常価格4,299円→セール価格3,224円
- 128GB:通常価格7,127円→セール価格5,345円
- 256GB:通常価格13,067円→セール価格9,800円
SDXC UHS-IIカード（COBALT V90）
- 64GB:通常価格10,099円→セール価格7,574円
- 128GB:通常価格17,799円→セール価格13,349円
- 256GB:通常価格31,999円→セール価格23,999円
microSDXC UHS-IIカード（GOLD V60）
- 64GB:通常価格4,275円→セール価格3,206円
- 128GB:通常価格7,245円→セール価格5,434円
- 256GB:通常価格13,185円→セール価格9,889円