SCANDAL・HARUNA「いろんな世代の方々が同じように楽しめるって、幸せなことだと思う」ファン層の広さに言及

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。1月17日(月)の配信ではリスナーからのメールをもとに、世代を超えた自分たちのファン層の幅広さに触れていきます。HARUNA:番組収録の新年一発目ということで、あらためまして、明けましておめでとうございます。メンバー一同:明けましておめでとうございます!HARUNA:今年もよろしくお願いいたします!TOMOMI:これが仕事初めになるね!HARUNA:そうなんですよねー。仕事初めで、いきなり喋り始めるっていうね。RINA:でも「Catch up」でよかったかも。RINA:緩やかに始めることができるからね。HARUNA:そうね。番組スタッフ:え……どういう意味?メンバー一同:まあまあまあ。MAMI:良い意味でね!HARUNA:さて、お菓子を食べながら緩く始めていきましょう。今週もひたすらメールを読んでいきます。<リスナーからのメッセージ・くるくる羊さん>SCANDALのみなさん、こんにちは! 2年ぶりのベスクリ(クリスマスライブ「BEST☆Xmas 2021」)おつかれさまでした。冒頭から声を出せないファンに対する嫌がらせなのかと思うぐらいのセトリで、声を出さないようにするのに必死でした(笑)。今日はライブ中にHARUNAさんが言っていた「SCANDALは変なバンド」についてお便りさせていただきます。僕は真ん中辺りの席だったのですが、僕の左隣りが白髪のおじさまで、右隣がおそらく小学生と思われる女の子(お父さんと来てました)でした。そんな年齢や性別も異なる自分たちが、曲が始まれば同じように手を上げて楽しんでいました。「SCANDALって変なバンドだなぁ」と思うと同時に「SCANDALの音楽は老若男女問わずに刺さるんだな」と思いました。最高のクリスマスイブをありがとうございました。来年も必ず行きます!RINA:嬉しいメールやねえ。HARUNA:去年のクリスマスイブのベスクリへのメール、たくさんいただきました。RINA:ありがとう!TOMOMI:でも、ほんまベスクリ楽しかったねー。HARUNA:2年ぶりに開催した「ベスクリ」。RINA:メールに書いてくれていたように、確かにSCANDALって、ファンの年齢層っていうか、ライブのお客さんの層が幅広いバンドではあるかもね。HARUNA:それはもうずっとだよね。TOMOMI:ファミリーで来てくれる人もめちゃくちゃ増えたよね。MAMI:増えた、増えた。HARUNA:それはもう、自慢じゃないですか? 世代を越えて、家族で楽しんでもらえるってことは。RINA:本当にそう、嬉しいもん。HARUNA:ライブハウスでもホールでも、いろんな世代の方々が同じように楽しめるって、幸せなことだと思う。RINA:幸せだよー。MAMI:これ以上の幸せってある?* * *老若男女、世界中の全世代に愛されています! 続きはAuDeeでお楽しみください。SCANDALは1月26日(水)にニューアルバム「MIRROR」をリリースします。アルバム情報もたっぷりとお届けしていきます。さらに、1月26日(水)にTOKYO FMで20時からの生放送特番が決定しました!「Catch up」100回記念ということで、今回のメールテーマは「私の100といったらコレ!」。メッセージフォームからお送りください。お待ちしております!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056