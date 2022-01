木村拓哉、新曲で鈴木京香が書いた歌詞に「京香さんらしくて、すごく安心させてくれる言葉が綴られている」

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。1月の放送は、1月19日(水)にリリースする木村のセカンドアルバム『Next Destination』を特集します。毎週4曲ずつ、アルバム収録順で楽曲にまつわるエピソードを交えながら紹介します。1月16日(日)の放送では、アルバム9曲目から12曲目までを紹介。この記事では、鈴木京香さんが“音葉”として作詞をした9曲目「beautiful morning」について語った内容を紹介します。作詞:音葉/作曲・編曲:岩崎誠司「beautiful morning」は、木村主演のドラマ「グランメゾン東京」(TBS系)で共演した鈴木京香さんが、作家・音葉(おとは)として作詞を担当。鈴木さんは、2019年に芸能生活30周年を迎えたことを記念し、新たな挑戦として、藤井隆さんプロデュースによる音楽作品『dress-ing』をリリースしています。鈴木さんが、2020年10月に当番組にゲスト出演してくれた際、「(『dress-ing』では)作詞も担当しましたが、照れくさいのであまり言わないし、言ってないんですけど……」と語りつつも「あの……キャプテン(※本番組での木村の呼称)の次のアルバムに入れる曲の1曲を、ぜひ私に作詞させてください!」と直談判する一幕がありました。そんなやり取りが実現した「beautiful morning」について、「本当になんか、京香さんらしくて、“こういう言葉のセンスって、あの人しかできないよなぁ~”みたいな、すごく安心させてくれる言葉が綴られているなっていう。温かいし、丸いし、そしてやわらかい……歌っていてそう思いましたね」と印象を語りました。そんな『Next Destination』を引っ提げて、自身2回目、2年ぶりとなるライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination」を2月に開催します。2月5日(土)、6日(日)の兵庫・ワールド記念ホールでの公演を皮切りに、広島・広島グリーンアリーナ、愛知・日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール、神奈川・ぴあアリーナMMで各2公演、4会場8公演のライブツアー開催が決定しており、「みなさんと同じ空間を共有できることを今から楽しみにしております!」とファンとの再会を心待ちにしていました。次回1月23日(日)の放送は、木村がリスナーからのメッセージに答えます。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/