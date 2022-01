QuizKnock伊沢拓司が指南 受験勉強は「2日連続では休まないように」

QuizKnockのメンバーが受験生を応援するTOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK! 天才LOCKS!」。1月18日(火)の放送では、伊沢拓司さんと乾さんが、大学入学共通テストを終えたばかりのリスナーに、これからの心がけをアドバイスしました。伊沢:大学受験生のみなさん、共通テストお疲れ様でした!乾:お疲れ様でした!伊沢:上手くいった人も上手くいかなかった人も、ここからが大事になってくるわけでね……!乾:そうですね。伊沢:乾はどうやって切り替えてました? 東大だと一次試験と呼ばれるセンター試験があった後に、二次試験という本番があったわけですけど。乾:僕の場合は、センター試験が終わった後に「二次試験の対策しかやらなくていいんだ!」ってポジティブに考えてました。伊沢:「勉強減ったじゃん!」ってことね?乾:そうですね! 今まではセンター試験の対策もしながら東大の対策もしないといけなかったんだけど、“センター試験の対策はしなくていいです!”っていう……気楽になった感じがしましたね。伊沢:ナイスポジティブだね~! その後は快調に勉強できたって感じ?乾:そうですね! できていたかな、と思います。伊沢:体の疲れはなかった?乾:あんまりなかったかな~。伊沢:すごいね~(笑)。俺、結構疲れて……センター試験の翌日はほぼ休憩していたけど。乾:たしかに、翌日はそうですね。伊沢:ルール付けとして、2日連続では休まないようにしようと思ったんだよね。どんな受験生でもメンタルに来る時期だから、「今日はマジで無理!」という日があるかもれないけど、2日連続で休むと習慣になっちゃうからね。「休んだ翌日はちゃんとやろう」って決めて、自分で進めていくといいかもしれないですね。乾:そうですね。伊沢:ひとまずはお疲れ様でした!●QuizKnockのメンバーに答えてもらいたい受験に関する相談はこちらまで!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★1/24(mon)-1/28(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★