sumika・片岡健太＆荒井智之「東京、神奈川を何度も往復」「ファミレスでグダグダ」10代の思い出

sumikaの片岡健太(Vo./Gt.)と荒井智之(Dr./Cho.)が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。19歳のリスナーから届いた「10代のうちにやっておいたほうがいいことは?」という質問にこたえました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! sumika LOCKS!」1月18日(火)放送分)荒井:すげーピンポイントになるけど、友達と一緒に朝までファミレスでグダグダしゃべる、っていうのをやっといたほうがいいと思うな~。片岡:なるほどね。荒井:俺、結構そういうことが10代のころにあって。その当時は、もうほんとに「暇だね~」みたいな(笑)。「今日どうする?」みたいな。で、気がついたら朝になってて「眠いから帰るか」って言って帰る、っていうパターンだったの。片岡:いいね!荒井:いま思うと、あれすげー楽しかったなって。片岡:そういうことあるよね。荒井:10代が終わって大人になってくと、なかなかそういう暇というか、時間も少なくなってくるから。ああいうことができるのは、10代の特権だったのかもなと思って。片岡:そうだなぁ。荒井:そのことは、いまでもよく思い出すもんね、あのときの空気感とか、しゃべってるテンションとか。俺は一生の思い出になってると思うので……。健太は何かある?片岡:やって良かったことで言うと、高校卒業したタイミングで車の免許を取って、それで世界が広がったんだよね。荒井:はいはいはい……。片岡:神奈川県で生まれ育ったので、東京に行くためには橋を渡るんですね。で、橋を渡る瞬間、神奈川から東京に入ったときに、友達と一緒に「ヤッホーー! とぉきょぉぉぉおー! ヨッ!」っていうのをやって(笑)。で、その10分後くらいにまた神奈川に戻るのね。「帰ってきたぜ神奈川!」っつって。そのまた10分後くらいに、「行くぜ東京!」って言って(笑)。荒井:(笑)。片岡:何度も橋を往復して、それを2時間くらいやってたの。何度も東京と神奈川を行き来して、現実と非現実を行き来してるかのようなことが、車に乗ってたら体感できてるような気がして……。荒井:すげぇわかるわ~……。片岡:生産性はまったくないんだけど、あのちょっとしたトリップ感というか……「俺たちはいつでも戦いに行けるし、いつでも逃げられるぜ!」みたいな(笑)。そういう馬を手に入れたぞ! みたいな気持ちが芽生えたから……。車の免許を取るってことが、自分の可能性を広げてくれたからね。荒井:うんうん。片岡:車の免許だけじゃなくて、自分がやったことないことでも“10代最後だし”って思うことでやれることもあるんじゃないかなと思うから。それで広がる世界もあるのではないかな、と思いました!荒井:めっちゃわかるわ~。絶対やるよ!片岡:やる! もしやったら、どんなことをやったのかまた教えてください!現在、ライブツアー「sumika Live Tour 2022『花鳥風月』-第二幕-」を開催中のsumikaですが、この第一幕である「sumika Live Tour 2021『花鳥風月』」さいたまスーパーアリーナ公演のLIVE Blu-ray/DVDが3月2日にリリースされます。恒例のメンバー全員によるオーディオコメンタリーでは、楽屋のようなトークが楽しめるとのことです。詳細はオフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★1/24(mon)-1/28(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★