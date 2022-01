「なんで知ってんの!?」SOL!こもり校長が驚いたぺえ教頭の“スピ”レベル

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」1月20日(木)は、『はじめてのスピリチュアル~ちょっと不思議な話~』をテーマに放送。パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が今回の番組内容を説明する際に気づいた、ぺえ教頭の“スピレベル”の高さについてのトークを紹介します。こもり校長:教頭って、毎日の占いとか信じます?ぺえ教頭:朝の番組とかでやっている占いはなんとなく信じちゃうし、ラッキーカラーとかを見て服を決めちゃったりしてる。でも幸せそうな占い師の占いは信じるんだけど、そうじゃない占い師の占いは信じないようにしてる。だって、自分自身が幸せになれてないのよ。こもり校長:そうだね(笑)。俺はゲッターズ飯田先生を崇拝しているんですけど、今年は「緑」と言ってたから、財布もスマホケースもアップルウォッチのバンドも緑。ぺえ教頭:ホントだ~。こもり校長:「緑」と「黒」と「シルバー」なんだけど、アクセサリーもシルバーもつけているし、洋服も黒が多いの。俺はがっつり信じるね。ぺえ教頭:そうなんだ! それで、今年に入ってからはどうですか?こもり校長:まっっったく良くない! 引くほど良くない(笑)。ぺえ教頭:あら~……これからなのかしらね。こもり校長:だから、いまは膿が出ているのかと思っている。3月くらいになったら、スッキリした状態になるんじゃないかと思ってるね。ぺえ教頭:3月くらいまでずっとガタガタでも信じ続けるの?こもり校長:信じる! 上半期まで延びたら……やめるかもしれないかな(笑)。ぺえ教頭:なるほどね~。こもり校長:教頭はスピレベルが高そうじゃん。ぺえ教頭:「何か見えてます?」とか「オーラ見てください」とか言われるけど、私は真顔で人を見つめているだけで、申し訳ないけど何にも見えてない(笑)。ただ、1時間前に脳裏に浮かんだ映像が本当に起きたりとか……夢で見たことが起きたら本当にあったりとか。こもり校長:それはスピリチュアルでしょ!ぺえ教頭:そういうことはたしかに多いけど、私の中では日常だから。こもり校長:ちょっと待ってよ! 思ったよりスピレベルの高い人が、目の前にいたわ(笑)。ぺえ教頭:校長が私にクリスマスプレゼントをくれたじゃん? あれもそうなんだよね。その映像が……夢とかではないんだけど、実際に校長が私にプレゼントしてくれているのをどこかで見てるというか。知らず知らずに。こもり校長:え~……。ぺえ教頭:「すごい物もらった嬉しい!」ってなったんだけど……。こもり校長:“二度目まして”感があるってことでしょ!?ぺえ教頭:ハッキリではないんだけど、「あー! やっぱり……(知ってた)」みたいな(笑)。こもり校長:……ヤバすぎ!ぺえ教頭:頻繁にあるわけではないけどね。私がクリスマスプレゼントで校長にあげた財布も……。こもり校長:……そうだわ!ぺえ教頭:校長のラッキーカラーがモスグリーンなんて聞いてないのに、モスグリーンの財布を買って渡したら「知ってたの?」みたいな。あと香水もあげたけど、「これ、俺が使ってたのなんで知ってんの!?」って。こもり校長:そう! 俺が前にずっと使ってたブランドの物で「懐かしい~」みたいな。ぺえ教頭:校長が唯一使っていた香水を、私が買ってあげた……っていう。こもり校長:そうそう。だから財布も使っているし……そんな人が目の前にいる! ちょっと怖いわ……(笑)。――この日の放送では……・祖母に買ってもらったパワーストーンのブレスレットをつけているという19歳のリスナー・お笑いコンビ・ティモンディ高岸さんを待ち受けにしたら、吹奏楽部の大会で好成績を残せた16歳のリスナー・同級生の名前を見ただけで、その人の性格がわかってしまうという12歳のリスナーと電話をつなぎました。2人目のリスナーと話をした際には、ぺえ校長から自身のすっぴん画像を待ち受けにした人がチケットの当選確率が上がって一時期話題になった、というエピソードもありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★1/24(mon)-1/28(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★