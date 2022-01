FANTASTICS from EXILE TRIBEの日本テレビ系冠番組「FUN! FUN! FANTASTICS」と連動した舞台「BACK TO THE MEMORIES」の第2弾が、4月より東名阪で上演される。

「FUN! FUN! FANTASTICS」は1980年代から90年代を知るレジェンドゲストが当時のさまざまなカルチャーをFANTASTICSに指導する番組で、1月20日よりシーズン2の放送がスタートしている。今回上演が決定した「BACK TO THE MEMORIES」第2弾には、前作に続きFANTASTICSより澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太が出演し、80年代や90年代のヒット曲を多数パフォーマンスする。

公演日程は4月1日から3日の大阪・森ノ宮ピロティホール、4月8日から24日の東京・東京ドームシティ シアターGロッソ、4月29日から5月1日の愛知・名古屋文理大学文化フォーラムの全29公演。EXILE TRIBE FAMILYおよびTEAM HI-AXでは1月28日15:00よりチケットの先行予約を受け付ける。

澤本夏輝 コメント

僕たちFANTASTIC 6の舞台、「BACK TO THE MEMORIES」パート2が開催されることが決定致しました!

実はまだ、何も稽古は始まっていないのですが間違いなく昨年よりレベルアップした僕たち…、そしてまたかくし芸もあると思います! ゲストの方もお呼びして本当に面白い舞台をやりたいな、と。

皆さんと一緒に素敵な思い出を作れたらいいなと思っているのでぜひ観に来て下さい! お楽しみに!

ライブステージ「BACK TO THE MEMORIES PART2」

2022年4月1日(金)~3日(日)大阪府 森ノ宮ピロティホール

2022年4月8日(金)~24日(日)東京都 東京ドームシティ シアターGロッソ

2022年4月29日(金・祝)~5月1日(日)愛知県 名古屋文理大学文化フォーラム