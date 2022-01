DJ和のミックスCDシリーズの最新作「LOVE ~もういちど好きになってもいいですか?~ mixed by DJ和」「HAPPY ~たまには大人をサボっちゃお?~ mixed by DJ和」が、2月16日に2作同時リリースされる。

シリーズ30作目の大台を突破する今回の2作品は、2000年以降にリリースされたヒット曲を多数収録。「LOVE」にはタイトルどおり王道のラブソングが36曲、「HAPPY」には元気になれるハイテンションな楽曲を中心に37曲が収められる。

両作品のジャケットを飾るのは白石麻衣。「LOVE」では夕日に照らされたアンニュイな表情を、「HAPPY」では青空をバックにした開放感あふれる笑顔を見せている。白石は2作の収録曲がリリースされた2000年代について「それこそカラオケとかによく行ってこの時代のヒットソングをいっぱい歌ったりしていました」と語り、「昔の懐かしい思い出を思い出しながらも、でも今の生活も楽しんで、幸せなハッピーライフを皆さんに送ってもらえたらいいなと思います」とコメントしている。

「LOVE ~もういちど好きになってもいいですか?~ mixed by DJ和」収録曲

01. ORANGE RANGE「花」(2004年)

02. FUNKY MONKEY BABYS「Lovin' Life」(2007年)

03. Aqua Timez「等身大のラブソング」(2005年)

04. GReeeeN「愛唄」(2007年)

05. 三木道三「Lifetime Respect」(2001年)

06. 花*花「あ~よかった(setagaya-mix)」(2000年)

07. アンジェラ・アキ「手紙~拝啓 十五の君へ~」(2008年)

08. 吉田山田「日々」(2013年)

09. サンボマスター「ラブソング」(2009年)

10. 奥華子「ガーネット」(2006年)

11. スキマスイッチ「奏(かなで)」(2004年)

12. miwa「片想い」(2012年)

13. 倖田來未「愛のうた」(2007年)

14. Flower「白雪姫」(2013年)

15. JUJU「この夜を止めてよ」(2010年)

16. LOVE PSYCHEDELICO「Last Smile」(2000年)

17. 大塚愛「プラネタリウム」(2005年)

18. Crystal Kay「恋におちたら」(2005年)

19. サスケ「青いベンチ」(2003年)

20. 平井堅「君の好きなとこ」(2007年)

21. YUI「CHE.R.RY」(2007年)

22. 木村カエラ「Butterfly」(2009年)

23. Rake「100万回の『I love you』」(2011年)

24. 加藤ミリヤ×清水翔太「Love Forever」(2009年)

25. AAA「恋音と雨空」(2013年)

26. ROCK'A'TRENCH「My SunShine」(2009年)

27. 清水翔太「君が好き」(2009年)

28. ゴスペラーズ「永遠(とわ)に」(2000年)

29. 伊藤由奈「Precious」(2006年)

30. 中島美嘉「ORION」(2008年)

31. 一青窈「ハナミズキ」(2004年)

32. 秦基博「ひまわりの約束」(2014年)

33. いきものがかり「帰りたくなったよ」(2008年)

34. レミオロメン「粉雪」(2005年)

35. 絢香「三日月」(2006年)

36. HY「366日」(2008年)

「HAPPY ~たまには大人をサボっちゃお?~ mixed by DJ和」収録曲

01. mihimaru GT「気分上々↑↑」(2006年)

02. RIP SLYME「FUNKASTIC」(2002年)

03. SEAMO「ルパン・ザ・ファイヤー」(2006年)

04. YUKI「JOY」(2005年)

05. Tommy february6「EVERYDAY AT THE BUS STOP」(2001年)

06. Aqua Timez「虹」(2008年)

07. キマグレン「LIFE」(2008年)

08. 藤井隆「ナンダカンダ」(2000年)

09. 松平健「マツケンサンバII」(2004年)

10. 剛力彩芽「友達より大事な人」(2013年)

11. miwa「ヒカリヘ」(2012年)

12. スキマスイッチ「全力少年」(2005年)

13. FLOW「GO!!!」(2004年)

14. ポルノグラフィティ「ミュージック・アワー」(2000年)

15. Steady & Co.「春夏秋冬」(2001年)

16. HY「AM11:00」(2003年)

17. Whiteberry「夏祭り」(2000年)

18. E-girls「Follow Me」(2012年)

19. 平井堅「POP STAR」(2005年)

20. 東京スカパラダイスオーケストラ「美しく燃える森」(2002年)

21. ORANGE RANGE「イケナイ太陽」(2007年)

22. サンボマスター「世界はそれを愛と呼ぶんだぜ」(2005年)

23. L'Arc-en-Ciel「READY STEADY GO」(2004年)

24. NANA starring MIKA NAKASHIMA「GLAMOROUS SKY」(2005年)

25. 矢井田瞳「My Sweet Darlin'」(2000年)

26. 倖田來未「キューティーハニー」(2004年)

27. MINMI「シャナナ☆」(2007年)

28. いきものがかり「じょいふる」(2009年)

29. ももいろクローバーZ「行くぜっ!怪盗少女 -ZZ ver.-」(2018年)

30. 木村由姫「LOVE & JOY」(2000年)

31. ASIAN KUNG-FU GENERATION「リライト」(2004年)

32. Def Tech「My Way」(2005年)

33. nobodyknows+「ココロオドル」(2004年)

34. DJ OZMA「アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士」(2006年)

35. ゴールデンボンバー「女々しくて」(2009年)

36. DA PUMP「U.S.A.」(2018年)

37. 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE「R.Y.U.S.E.I.」(2014年)

白石麻衣 コメント

今回、歴代続いているDJ和さんのCDシリーズのジャケットを飾らせて頂けるということですごく嬉しく思います。

撮影は「LOVE」、「HAPPY」とそれぞれ雰囲気の違った撮影となっていて楽しかったです。

(2000年代という時代は)私にとっては2010年あたりが乃木坂46に入る前の時代なので、中高生の頃ですが、本当に普通の女の子の生活をしていたので、それこそカラオケとかによく行ってこの時代のヒットソングをいっぱい歌ったりしていました。

たぶん私と同年代の方がこのCDを聴くとどれも懐かしく、学生時代によく聴いてたなという曲が詰まったCDになっているので、それを今の時代に聴いて、昔の懐かしい思い出を思い出しながらも、でも今の生活も楽しんで、幸せなハッピーライフを皆さんに送ってもらえたらいいなと思います。私もお休みの日とかにはおうちでたくさん流して、このCDに浸ってゆっくり過ごしたいなと思います。

DJ和 コメント

今回はなんとコンセプトが違う2枚を同時にリリースさせていただきます! ジャケットは両作ともに白石麻衣さん! それぞれのCDの効能が一目で分かる、とても美しい素敵な写真を飾ってくださいました!!

夕暮れ時のオレンジがかったドキッとする表情の「LOVE」は、まさに王道LOVEソングのオンパレードです。夕方や夜などにゆっくり浸るように聴くのがオススメです。

晴天のもと白石さんの笑顔の眩しさにやられる「HAPPY」は、どんな時でもその場を盛り上げるハイテンションな曲が満載です!元気が欲しい朝やドライブ中などみんなでワイワイする用としても活躍するはずです!

合計73曲の超名曲を収録させていただいたのですが、あなたはどっち派でしょうか!? 普段の生活のいろんな場面でこのCDが役に立てば嬉しいなと思います!